Жилой квартал Bonne occasion

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В самом центре города у подножия трамвая, между рынком Magane yeouda и кикат-Цион: 2-комнатная квартира как новая в стоячем здании доставлена несколько лет назад, 3 лифта Chabat, вестибюль.
Апартаменты 2 номера хорошо устроены, большая ванная комната, американская кухня с центральным острово…
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