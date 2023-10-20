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Жилой квартал Bonne occasion

Иерусалим, Израиль
от
$1,01 млн
02.04.2025
$1,01 млн
24.02.2025
$1,01 млн
04.02.2025
$997,560
;
5
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ID: 24758
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Продается в Баке - большая 4-комнатная квартира. ТАМА 38, двигайся. Станут 5 номеров + балкон Soucca + парковка, светлый центр для ремонта, рядом с кафе, школами, автобусом.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$1,01 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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