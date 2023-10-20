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Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing magnifique mini penthouse projet de qualite

Тель-Авив, Израиль
от
$2,74 млн
;
5
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ID: 25268
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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В районе Шейнкина, возвышенное новое здание. Мини-пентхаус продали PLAIN-PIED Красивый 3-комнатный мини-пентхаус площадью 96 м2 + терраса 40 м2 на одном уровне Квартира на улице, открытый вид и очень яркое лицо на юго-восток Одна ванная комната + 2 Wc Редкий продукт Не пропустите!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing magnifique mini penthouse projet de qualite
Тель-Авив, Израиль
от
$2,74 млн
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