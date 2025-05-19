Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия

Предлагаются двухэтажные виллы в двух соседних комплексах. Из 13 вилл к покупке доступны 7. Виллы расположены рядом с премиальным районом Нуса Дуа в окружении самых дорогих отелей и лучших пляжей на острове. Благодаря новой четырёхполосной трассе от аэропорта до полуострова, земли комплекса перевели в туристическую зону, что делает проект максимально перспективным для сдачи в аренду.

У каждой виллы есть собственный двор с бассейном, окруженный пышной растительностью. Продуманные перегородки между участками дадут возможность чувствовать уединение на своей территории. Комплекс идеально подойдёт для романтического пребывания, благодаря реализованной концепции Relax: оборудованное место для занятий йогой на вилле, персональный консьерж-сервис

Комплекс полностью сдан в 1 квартале 2025 года и сейчас готов к заселению.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в перспективном и развивающимся районе Бали, в окружении элитный отелей и в 7 минутах езды от пляжей Меласти и Пандава.