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  4. Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия

Bukit, Индонезия
от
$290,917
18.05.2025
$290,917
17.05.2025
$289,845
16.05.2025
$290,038
14.05.2025
$292,373
13.05.2025
$289,256
11.05.2025
$288,631
10.05.2025
$289,596
09.05.2025
$287,243
08.05.2025
$286,199
07.05.2025
$287,187
14.04.2025
$285,900
13.04.2025
$286,068
12.04.2025
$287,133
11.04.2025
$293,623
10.04.2025
$294,820
09.04.2025
$296,299
08.04.2025
$296,115
06.04.2025
$296,290
05.04.2025
$293,591
04.04.2025
$297,512
;
10
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ID: 16506
ID новостройки на Realting
In CRM: 2338035
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Карангасем
  • Город
    Kecamatan Karangasem
  • Деревня
    Bukit

О комплексе

Предлагаются двухэтажные виллы в двух соседних комплексах. Из 13 вилл к покупке доступны 7. Виллы расположены рядом с премиальным районом Нуса Дуа в окружении самых дорогих отелей и лучших пляжей на острове. Благодаря новой четырёхполосной трассе от аэропорта до полуострова, земли комплекса перевели в туристическую зону, что делает проект максимально перспективным для сдачи в аренду.

У каждой виллы есть собственный двор с бассейном, окруженный пышной растительностью. Продуманные перегородки между участками дадут возможность чувствовать уединение на своей территории. Комплекс идеально подойдёт для романтического пребывания, благодаря реализованной концепции Relax: оборудованное место для занятий йогой на вилле, персональный консьерж-сервис

Комплекс полностью сдан в 1 квартале 2025 года и сейчас готов к заселению.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в перспективном и развивающимся районе Бали, в окружении элитный отелей и в 7 минутах езды от пляжей Меласти и Пандава.

  • Супермаркет - 7 минут
  • Торговый центр - 15 минут

Местонахождение на карте

Bukit, Индонезия

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Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$290,917
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