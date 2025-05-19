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Таунхаус BIOM

Малые Зондские острова, Индонезия
от
$430,000
;
7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26105
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

BIOM – инновационный жилой комплекс в сердце Нуану!
Вид на океан или сады!
Полная отделка под ключ!
Уникальный синтез природы, технологий и искусства – ваш новый стандарт жизни у моря!
Инфраструктура нового поколения: бич-клуб Luna – приватный доступ к морю, мультимедийный парк Aurora и купольный кинотеатр, SPA Lumeira – wellness-центр премиум-класса, коворкинг и творческие мастерские, купольный кинотеатр, десятки ресторанов и кафе, чайный дом, супермаркет, ночной клуб.
Расположение:
- пляж Nyanyi с уникальным вулканическим песком расположен всего в 400 метрах от комплекса;
- рядом: транспортные узлы, школы, клиники;
- тишина и безопасность без отрыва от цивилизации.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Малые Зондские острова, Индонезия

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Таунхаус BIOM
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$430,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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