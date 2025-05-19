Таунхаус BIOM

BIOM – инновационный жилой комплекс в сердце Нуану!
Вид на океан или сады!
Полная отделка под ключ!
Уникальный синтез природы, технологий и искусства – ваш новый стандарт жизни у моря!
Инфраструктура нового поколения: бич-клуб Luna – приватный доступ к морю, мультимедийный парк Aurora и купольный кинотеатр, SPA Lumeira – wellness-центр премиум-класса, коворкинг и творческие мастерские, купольный кинотеатр, десятки ресторанов и кафе, чайный дом, супермаркет, ночной клуб.
Расположение:
- пляж Nyanyi с уникальным вулканическим песком расположен всего в 400 метрах от комплекса;
- рядом: транспортные узлы, школы, клиники;
- тишина и безопасность без отрыва от цивилизации.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.