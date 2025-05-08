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Коттеджи с видом на море в периферийной единице Салоники, Греция

Thermi Municipality
74
Municipality of Pylaia Chortiatis
25
Thermaikos Municipality
50
Thermi
14
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62 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Ангелохори, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ангелохори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$136,660
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Коттедж 6 комнат в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 6 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 8 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 310 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$438,372
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Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 10 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$553,184
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Коттедж 8 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 8 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,12 млн
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Коттедж 8 комнат в Asprobalta, Греция
Коттедж 8 комнат
Asprobalta, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аспровальте. Второй этаж состоит из 2 спальн…
$474,693
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Коттедж 6 комнат в Pavlos Melas Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$521,872
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 7 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$887,182
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Коттедж 5 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 5 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$313,123
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$1,88 млн
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Коттедж 7 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$678,433
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 474 м²
Этаж 6/1
Продается 6-этажный коттедж площадью 474 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$1,79 млн
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Коттедж 7 комнат в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 7 комнат
Nea Michaniona, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$344,435
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Коттедж 7 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$626,246
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Коттедж 9 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 9 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,15 млн
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Коттедж 1 комната в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
На продажу выставленыдва автономных одинаковых дома площадью 250 кв.м, которые расположены н…
$469,371
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Коттедж 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках. Подвал состоит из 2 спальных комн…
$407,060
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Коттедж 10 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 10 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 534 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 534 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$417,497
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Коттедж 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$574,059
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Коттедж 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$122,930
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Коттедж 7 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 7 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
$502,897
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Коттедж 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$553,184
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Коттедж 4 комнаты в Epanomi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 288 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный …
$396,622
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Коттедж 2 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 2 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$206,050
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Коттедж 6 комнат в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$409,598
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Коттедж 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 285 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море.…
$645,278
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Коттедж 7 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$346,440
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Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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