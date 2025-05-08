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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Салоники, Греция

Thermi Municipality
74
Municipality of Pylaia Chortiatis
25
Thermaikos Municipality
50
Thermi
14
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91 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Тагарадес, Греция
Коттедж 6 комнат
Тагарадес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$279,387
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Коттедж 6 комнат в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 6 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 6 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$610,590
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Коттедж 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$574,336
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Коттедж 5 комнат в Профитис, Греция
Коттедж 5 комнат
Профитис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$212,965
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
$678,433
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$469,684
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Коттедж 6 комнат в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 6 комнат
Неа-Мадитос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$229,624
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Коттедж 10 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 10 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$553,184
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,12 млн
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Коттедж 8 комнат в Asprobalta, Греция
Коттедж 8 комнат
Asprobalta, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аспровальте. Второй этаж состоит из 2 спальн…
$474,693
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Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены три отдельно стоящих дома, 270 кв.м. каждый, на участке площадью 2300 …
$1,78 млн
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Коттедж 7 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$887,182
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Коттедж 5 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 5 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$313,123
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,25 млн
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Коттедж 7 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$678,433
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Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$219,186
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Коттедж 7 комнат в Суроти ( Соуроти ), Греция
Коттедж 7 комнат
Суроти ( Соуроти ), Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$365,310
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Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$597,889
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Коттедж 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$678,433
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Коттедж 7 комнат в Хрисавги, Греция
Коттедж 7 комнат
Хрисавги, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$260,936
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Коттедж 5 комнат в Pavlos Melas Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 415 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одной кладовой,…
$558,775
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Коттедж 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 470 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 470 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$553,184
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Коттедж 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках. Подвал состоит из 2 спальных комн…
$407,060
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Коттедж 10 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 10 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 534 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 534 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$417,497
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Коттедж 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Первый э…
$219,186
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Коттедж 4 комнаты в Каваллари, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каваллари, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$162,045
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Коттедж 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$122,930
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Коттедж 8 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$417,497
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Коттедж 8 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$469,684
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Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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