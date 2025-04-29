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Таунхаусы с видом на море в периферии Пелопоннес, Греция

Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
17
Municipal Unit of Loutraki Perachora
16
Municipality of Corinth
8
Municipality of Velo and Vocha
9
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44 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$260,936
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Таунхаус 4 комнаты в Риглия, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Риглия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$279,387
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$480,546
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
$375,748
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$219,186
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$417,497
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус площадью 98 кв. м с внутренним двором и парковкой в ​​тихом районе Коринф…
$342,192
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 9 комнат в Municipality of Nafplio, Греция
Таунхаус 9 комнат
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$490,559
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$328,779
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 158 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$406,016
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$197,058
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Таунхаус 4 комнаты в Каламата, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каламата, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$431,004
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Таунхаус 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$553,184
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$466,814
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Таунхаус 4 комнаты в Астрос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Астрос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$276,592
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Таунхаус 18 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 18 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 18
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Недостроенный дом 840 кв.м в районе Святого Пантелеймона с безграничным видом на море и горы…
$1,08 млн
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$266,155
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Grekodom Development
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Таунхаус 12 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 12 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается здание общей площадью 1180 кв.м на главной дороге, состоящее из магазина на первом…
$1,41 млн
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Каламата, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каламата, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$441,516
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$166,999
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Таунхаус 6 комнат в Трагана, Греция
Таунхаус 6 комнат
Трагана, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
$407,060
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
$271,373
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Таунхаус 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
$219,186
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$177,436
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Sikyona, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$365,310
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Таунхаус 5 комнат в Като Долиана, Греция
Таунхаус 5 комнат
Като Долиана, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$260,936
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$135,687
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$480,122
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$365,310
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Таунхаус 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продажа в Лутраки Роскошный мезонет в комплексе из четырех независимых домов с общим бассейн…
$270,604
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Параметры недвижимости в периферии Пелопоннес, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
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