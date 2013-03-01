О застройщике

Vine Estate, основанная Schuchmann Group, способствует развитию богатой винодельческой культуры Грузии, особенно в Кахетии. Schuchmann Wines Georgia была основана в 2008 году немецким филантропом Бурхардом Шухманом. Компания стала лидером в регионе, с 120 гектарами виноградников, 2 миллионами бутылок, производимых ежегодно, и экспортом вина в 25 стран.

Vine Estate предлагает роскошные номера, которые позволяют жителям отдохнуть на природе с семьей и друзьями и насладиться окружением виноградников и потрясающим видом на горы Кавказа. В наших проектах есть бутик-отель, виллы в Wine Village, традиционный грузинский ресторан и Wine SPA. Первый проект разработки был завершен в 2019 году. Он включает 18 роскошных вилл с частными винными погребами. Второй проект, Alazani Valley Resort, предлагает экологически чистые таунхаусы в самом сердце Кахетии.