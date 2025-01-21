Квартира в новостройке EG-105 Arc of Soma is a luxury resort residence located at the tip of Somabay’s on Egypt’s

О проекте:
Arc of Soma — роскошная резиденция-курорт на мысе полуострова Somabay на побережье Красного моря в Египте. Проект разработан с концепцией «жизни внутри–снаружи» и предлагает захватывающие виды на лагуну и море, прямой доступ к пирсу, а также премиум-удобства. Жильцы наслаждаются современной архитектурой, приватностью и доступом к награждённому спа, полю для гольфа, марине и водным видам спорта Somabay.
Ключевые особенности:
Прямой доступ ко второму по длине пирсу Somabay (285 м)
Эксклюзивное расположение на мысе полуострова Somabay
Модульная современная архитектура с видами на море и лагуну
Панорамное проживание с террасами и окнами от пола до потолка
Доступ к 5‑звездочным объектам Somabay: Cascades Spa, гольф, марина
Типы жилья:
Golf Suite (1 спальня)
Golf Duplex (2 спальни)
Grand Suite (3 спальни)
Lagoon Duplex (2 спальни)
Lagoon Grand Cabana (3 спальни)
Преимущества местоположения:
Непревзойдённые виды на море и лагуну
Пешая доступность до гольфа, марины и велнес-центров
Круглогодично доступны кайтсерфинг, дайвинг и снорклинг
10 минут до спортивной арены Soma, кайтхауса 7Bft и дайв-центра ORCA
Доступ к 5‑звёздочным отелям и пирсу длиной 420 м
Удобства:
Прямой доступ к пирсу и марине (285 м)
Лагунный фронт с панорамными стеклянными фасадами
Наружные бассейны, спа и велнес-услуги
Тренажёрный зал, йога-зоны
Рестораны, кафе, лаунджи на открытом воздухе
Гольф, талассо-спа и приватный пляж
Условия оплаты:
Arc of Soma предлагает оплату наличными или в рассрочку: 10 % – при первоначальном взносе, остальная сумма выплачивается в течение 7 лет. Передача объектов запланирована на 2026 год.
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