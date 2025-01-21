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  4. Квартира в новостройке EG-105 Arc of Soma is a luxury resort residence located at the tip of Somabay’s on Egypt’s

Квартира в новостройке EG-105 Arc of Soma is a luxury resort residence located at the tip of Somabay’s on Egypt’s

Сафага, Египет
от
$260,788
;
4
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27078
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Сафага

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Arc of Soma — роскошная резиденция-курорт на мысе полуострова Somabay на побережье Красного моря в Египте. Проект разработан с концепцией «жизни внутри–снаружи» и предлагает захватывающие виды на лагуну и море, прямой доступ к пирсу, а также премиум-удобства. Жильцы наслаждаются современной архитектурой, приватностью и доступом к награждённому спа, полю для гольфа, марине и водным видам спорта Somabay.

Ключевые особенности:

  • Прямой доступ ко второму по длине пирсу Somabay (285 м)

  • Эксклюзивное расположение на мысе полуострова Somabay

  • Модульная современная архитектура с видами на море и лагуну

  • Панорамное проживание с террасами и окнами от пола до потолка

  • Доступ к 5‑звездочным объектам Somabay: Cascades Spa, гольф, марина

Типы жилья:

  • Golf Suite (1 спальня)

  • Golf Duplex (2 спальни)

  • Grand Suite (3 спальни)

  • Lagoon Duplex (2 спальни)

  • Lagoon Grand Cabana (3 спальни)

Преимущества местоположения:

  • Непревзойдённые виды на море и лагуну

  • Пешая доступность до гольфа, марины и велнес-центров

  • Круглогодично доступны кайтсерфинг, дайвинг и снорклинг

  • 10 минут до спортивной арены Soma, кайтхауса 7Bft и дайв-центра ORCA

  • Доступ к 5‑звёздочным отелям и пирсу длиной 420 м

Удобства:

  • Прямой доступ к пирсу и марине (285 м)

  • Лагунный фронт с панорамными стеклянными фасадами

  • Наружные бассейны, спа и велнес-услуги

  • Тренажёрный зал, йога-зоны

  • Рестораны, кафе, лаунджи на открытом воздухе

  • Гольф, талассо-спа и приватный пляж

Условия оплаты:
Arc of Soma предлагает оплату наличными или в рассрочку: 10 % – при первоначальном взносе, остальная сумма выплачивается в течение 7 лет. Передача объектов запланирована на 2026 год.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 73.0
Цена за м², USD 3,572
Цена квартиры, USD 260,788
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 139.0
Цена за м², USD 3,077 – 3,150
Цена квартиры, USD 427,701 – 437,790
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 151.0
Цена за м², USD 2,745 – 2,891
Цена квартиры, USD 414,539 – 436,474

Местонахождение на карте

Сафага, Египет

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Квартира в новостройке EG-105 Arc of Soma is a luxury resort residence located at the tip of Somabay’s on Egypt’s
Сафага, Египет
от
$260,788
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Застройщик
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Realting.com
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