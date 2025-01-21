Квартира в новостройке EG-105 Arc of Soma is a luxury resort residence located at the tip of Somabay’s on Egypt’s

О проекте:

Arc of Soma — роскошная резиденция-курорт на мысе полуострова Somabay на побережье Красного моря в Египте. Проект разработан с концепцией «жизни внутри–снаружи» и предлагает захватывающие виды на лагуну и море, прямой доступ к пирсу, а также премиум-удобства. Жильцы наслаждаются современной архитектурой, приватностью и доступом к награждённому спа, полю для гольфа, марине и водным видам спорта Somabay.

Ключевые особенности:

Прямой доступ ко второму по длине пирсу Somabay (285 м)

Эксклюзивное расположение на мысе полуострова Somabay

Модульная современная архитектура с видами на море и лагуну

Панорамное проживание с террасами и окнами от пола до потолка

Доступ к 5‑звездочным объектам Somabay: Cascades Spa, гольф, марина

Типы жилья:

Golf Suite (1 спальня)

Golf Duplex (2 спальни)

Grand Suite (3 спальни)

Lagoon Duplex (2 спальни)

Lagoon Grand Cabana (3 спальни)

Преимущества местоположения:

Непревзойдённые виды на море и лагуну

Пешая доступность до гольфа, марины и велнес-центров

Круглогодично доступны кайтсерфинг, дайвинг и снорклинг

10 минут до спортивной арены Soma, кайтхауса 7Bft и дайв-центра ORCA

Доступ к 5‑звёздочным отелям и пирсу длиной 420 м

Удобства:

Прямой доступ к пирсу и марине (285 м)

Лагунный фронт с панорамными стеклянными фасадами

Наружные бассейны, спа и велнес-услуги

Тренажёрный зал, йога-зоны

Рестораны, кафе, лаунджи на открытом воздухе

Гольф, талассо-спа и приватный пляж

Условия оплаты:

Arc of Soma предлагает оплату наличными или в рассрочку: 10 % – при первоначальном взносе, остальная сумма выплачивается в течение 7 лет. Передача объектов запланирована на 2026 год.

О нас:

DevoDirect — ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру.