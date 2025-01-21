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  4. Квартира в новостройке EG-122 Located in Al Montazah, Sharm El Sheikh

Квартира в новостройке EG-122 Located in Al Montazah, Sharm El Sheikh

Шарм эш Шейх, Египет
от
$704,852
;
5
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ID: 27130
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Южный Синай
  • Район
    Ras Umm Sid
  • Город
    Шарм эш Шейх

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Расположенный в районе Аль-Монтаза, Шарм-эль-Шейх, Royal Sunny Beach — это роскошный прибрежный жилой комплекс площадью 100 000 м². Проект предлагает отдельно стоящие виллы с прямым видом на море, первоклассные удобства и курортный образ жизни рядом с главными достопримечательностями региона.

Ключевые особенности:

  • 4,9 км береговой линии

  • Район Аль-Монтаза, Шарм-эль-Шейх

  • Роскошный дизайн и гибкие варианты планировок

Доступные типы:
Эксклюзивные отдельно стоящие виллы с возможностью индивидуального дизайна, сада или террасы.

  • Отдельно стоящие виллы

Преимущества расположения:
Идеальное расположение рядом с ключевыми достопримечательностями Южного Синая.

  • 5 минут до международного аэропорта Шарм-эль-Шейха

  • Рядом с Soho Square, бухтами Sharks Bay и Naby Bay

  • Прямой доступ к частному пляжу Sunny Beach

  • Рядом с улицей Аль-Шейх Заид и воротами Монтаза 2

Удобства:
Проект предлагает полный комплекс удобств для комфортной и роскошной жизни.

  • Система безопасности и видеонаблюдение 24/7

  • Детская игровая зона

  • Ландшафтные сады

  • Бассейн

  • Фитнес-центр

  • Система противопожарной безопасности

  • Торговый центр с кафе, ресторанами, аптекой, тренажёрным залом, салоном красоты и др.

План оплаты:
Простой план: 50 % предоплаты, оставшиеся 50 % — равными ежемесячными платежами в течение 12 месяцев, без процентов.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 300.0
Цена за м², USD 2,350
Цена квартиры, USD 704,852

Местонахождение на карте

Шарм эш Шейх, Египет

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Квартира в новостройке EG-122 Located in Al Montazah, Sharm El Sheikh
Шарм эш Шейх, Египет
от
$704,852
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Buildix Real Estate
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Застройщик
Buildix Real Estate
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