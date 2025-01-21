Квартира в новостройке EG-122 Located in Al Montazah, Sharm El Sheikh

О проекте:
Расположенный в районе Аль-Монтаза, Шарм-эль-Шейх, Royal Sunny Beach — это роскошный прибрежный жилой комплекс площадью 100 000 м². Проект предлагает отдельно стоящие виллы с прямым видом на море, первоклассные удобства и курортный образ жизни рядом с главными достопримечательностями региона.
Ключевые особенности:
4,9 км береговой линии
Район Аль-Монтаза, Шарм-эль-Шейх
Роскошный дизайн и гибкие варианты планировок
Доступные типы:
Эксклюзивные отдельно стоящие виллы с возможностью индивидуального дизайна, сада или террасы.
Отдельно стоящие виллы
Преимущества расположения:
Идеальное расположение рядом с ключевыми достопримечательностями Южного Синая.
5 минут до международного аэропорта Шарм-эль-Шейха
Рядом с Soho Square, бухтами Sharks Bay и Naby Bay
Прямой доступ к частному пляжу Sunny Beach
Рядом с улицей Аль-Шейх Заид и воротами Монтаза 2
Удобства:
Проект предлагает полный комплекс удобств для комфортной и роскошной жизни.
Система безопасности и видеонаблюдение 24/7
Детская игровая зона
Ландшафтные сады
Бассейн
Фитнес-центр
Система противопожарной безопасности
Торговый центр с кафе, ресторанами, аптекой, тренажёрным залом, салоном красоты и др.
План оплаты:
Простой план: 50 % предоплаты, оставшиеся 50 % — равными ежемесячными платежами в течение 12 месяцев, без процентов.
О нас:
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