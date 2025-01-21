Квартира в новостройке EG-122 Located in Al Montazah, Sharm El Sheikh

О проекте:

Расположенный в районе Аль-Монтаза, Шарм-эль-Шейх, Royal Sunny Beach — это роскошный прибрежный жилой комплекс площадью 100 000 м². Проект предлагает отдельно стоящие виллы с прямым видом на море, первоклассные удобства и курортный образ жизни рядом с главными достопримечательностями региона.

Ключевые особенности:

4,9 км береговой линии

Район Аль-Монтаза, Шарм-эль-Шейх

Роскошный дизайн и гибкие варианты планировок

Доступные типы:

Эксклюзивные отдельно стоящие виллы с возможностью индивидуального дизайна, сада или террасы.

Отдельно стоящие виллы

Преимущества расположения:

Идеальное расположение рядом с ключевыми достопримечательностями Южного Синая.

5 минут до международного аэропорта Шарм-эль-Шейха

Рядом с Soho Square, бухтами Sharks Bay и Naby Bay

Прямой доступ к частному пляжу Sunny Beach

Рядом с улицей Аль-Шейх Заид и воротами Монтаза 2

Удобства:

Проект предлагает полный комплекс удобств для комфортной и роскошной жизни.

Система безопасности и видеонаблюдение 24/7

Детская игровая зона

Ландшафтные сады

Бассейн

Фитнес-центр

Система противопожарной безопасности

Торговый центр с кафе, ресторанами, аптекой, тренажёрным залом, салоном красоты и др.

План оплаты:

Простой план: 50 % предоплаты, оставшиеся 50 % — равными ежемесячными платежами в течение 12 месяцев, без процентов.

О нас:

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