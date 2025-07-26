Сафага, Египет

О проекте: Расположенный рядом с оживлённым White Beach и с панорамными видами на бухту, Blanca Residences в Soma Bay предлагает уединённую, но динамичную жизнь в сердце солнечной полуострова. Blanca вносит природу в каждый угол вашего дома. Это сообщество идеально объединяет спокойствие и …