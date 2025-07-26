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О проекте:
Nautilus Villas — это воплощение роскошной жизни на берегу Красного моря в престижном районе Bay Central, Somabay. Спроектированные всемирно известным бюро SAOTA, виллы окружены пышной растительностью, бирюзовыми водами и великолепием лучших удобств Somabay. Подойдут как для собс…
О проекте:
Wadi Jebal — это прибрежный жилой проект на скалистом утёсе в Сома Бей, с панорамными видами на Красное море и малоэтажной застройкой. Виллы, лоджи и апартаменты сочетают современный дизайн с природой, создавая уединённый и элегантный образ жизни у моря.
Ключевые особенности:
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О проекте:
Mesca в Soma Bay — это приподнятое прибрежное убежище, ваш дом выходит непосредственно к спокойным водам Красного моря, где бирюзовая вода встречается с белыми песками и силуэтами гор. Разработанные по естественным уровням для безупречных видов, Mesca Residences и Mesca Edition п…
О проекте:
Reef Town — это современный прибрежный жилой комплекс в Сома-Бэй, сочетающий минималистичный дизайн с природным окружением и панорамными видами на Красное море. Идеально расположен между Wadi Jebal и Somabreeze, он предлагает уютные шале с 2 и 3 спальнями всего в нескольких шагах…
О проекте:
Расположенный на восточных скалах Сома-Бэй, Soma Coves — это роскошное прибрежное убежище от застройщика Abu Soma Touristic Development. Проект занимает 130 федданов, из которых только 15 % застроено, и предлагает беспрепятственные виды на море и риф в спокойной природной атмосфе…
О проекте:
Soma Breeze — это спокойное прибрежное сообщество на мысе Сома-Бэй, состоящее из современных малоэтажных апартаментов с панорамными видами на риф и бухту. Проект предлагает прямой доступ к пляжу, полю для гольфа, спа и клубному дому, сочетая роскошь, уединение и природную красоту…
О проекте:
Arc of Soma — роскошная резиденция-курорт на мысе полуострова Somabay на побережье Красного моря в Египте. Проект разработан с концепцией «жизни внутри–снаружи» и предлагает захватывающие виды на лагуну и море, прямой доступ к пирсу, а также премиум-удобства. Жильцы наслаждаются …
О проекте:
Всего в нескольких шагах от моря, Baywest Valley — это скрытая жилая жемчужина между оживленным западным побережьем Сомы и величественными горами Красного моря. Этот эксклюзивный проект сочетает в себе прибрежное очарование и спокойствие природы. Благодаря фирменной архитектуре B…
О проекте:
Расположенный рядом с оживлённым White Beach и с панорамными видами на бухту, Blanca Residences в Soma Bay предлагает уединённую, но динамичную жизнь в сердце солнечной полуострова. Blanca вносит природу в каждый угол вашего дома. Это сообщество идеально объединяет спокойствие и …