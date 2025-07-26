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Продажа новостроек в Сафаге

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Многоквартирный жилой дом EG-128 Beachfront Nautilus Villas at Somabay offer the pinnacle of luxury living on Egypt’s
Многоквартирный жилой дом EG-128 Beachfront Nautilus Villas at Somabay offer the pinnacle of luxury living on Egypt’s
Сафага, Египет
от
$2,39 млн
Год сдачи 2025
Площадь 271–310 м²
2 объекта недвижимости 2
О проекте: Nautilus Villas — это воплощение роскошной жизни на берегу Красного моря в престижном районе Bay Central, Somabay. Спроектированные всемирно известным бюро SAOTA, виллы окружены пышной растительностью, бирюзовыми водами и великолепием лучших удобств Somabay. Подойдут как для собс…
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Многоквартирный жилой дом EG-114 Wadi Jebal is a cliffside residential project in Soma Bay
Многоквартирный жилой дом EG-114 Wadi Jebal is a cliffside residential project in Soma Bay
Сафага, Египет
от
$1,38 млн
Год сдачи 2026
Площадь 220 м²
1 объект недвижимости 1
О проекте: Wadi Jebal — это прибрежный жилой проект на скалистом утёсе в Сома Бей, с панорамными видами на Красное море и малоэтажной застройкой. Виллы, лоджи и апартаменты сочетают современный дизайн с природой, создавая уединённый и элегантный образ жизни у моря. Ключевые особенности: …
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Многоквартирный жилой дом EG-110 Elevated beachfront haven in Soma Bay Mesca
Многоквартирный жилой дом EG-110 Elevated beachfront haven in Soma Bay Mesca
Сафага, Египет
от
$577,921
Год сдачи 2025
Площадь 69–146 м²
2 объекта недвижимости 2
О проекте: Mesca в Soma Bay — это приподнятое прибрежное убежище, ваш дом выходит непосредственно к спокойным водам Красного моря, где бирюзовая вода встречается с белыми песками и силуэтами гор. Разработанные по естественным уровням для безупречных видов, Mesca Residences и Mesca Edition п…
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Многоквартирный жилой дом EG-112 Reef Town is a contemporary coastal development in Soma Bay
Многоквартирный жилой дом EG-112 Reef Town is a contemporary coastal development in Soma Bay
Сафага, Египет
от
$420,023
Год сдачи 2028
Площадь 103–105 м²
2 объекта недвижимости 2
О проекте: Reef Town — это современный прибрежный жилой комплекс в Сома-Бэй, сочетающий минималистичный дизайн с природным окружением и панорамными видами на Красное море. Идеально расположен между Wadi Jebal и Somabreeze, он предлагает уютные шале с 2 и 3 спальнями всего в нескольких шагах…
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Многоквартирный жилой дом EG-111 Perched on Soma Bay’s eastern cliffs, Soma Coves is a luxury coastal retreat by Abu Soma
Многоквартирный жилой дом EG-111 Perched on Soma Bay’s eastern cliffs, Soma Coves is a luxury coastal retreat by Abu Soma
Сафага, Египет
от
$408,371
Год сдачи 2026
Площадь 88–185 м²
5 объектов недвижимости 5
О проекте: Расположенный на восточных скалах Сома-Бэй, Soma Coves — это роскошное прибрежное убежище от застройщика Abu Soma Touristic Development. Проект занимает 130 федданов, из которых только 15 % застроено, и предлагает беспрепятственные виды на море и риф в спокойной природной атмосфе…
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Многоквартирный жилой дом EG-113 Soma Breeze is a tranquil beachfront community at the tip of Soma Bay
Многоквартирный жилой дом EG-113 Soma Breeze is a tranquil beachfront community at the tip of Soma Bay
Сафага, Египет
от
$277,247
Год сдачи 2028
Площадь 83 м²
1 объект недвижимости 1
О проекте: Soma Breeze — это спокойное прибрежное сообщество на мысе Сома-Бэй, состоящее из современных малоэтажных апартаментов с панорамными видами на риф и бухту. Проект предлагает прямой доступ к пляжу, полю для гольфа, спа и клубному дому, сочетая роскошь, уединение и природную красоту…
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Многоквартирный жилой дом EG-105 Arc of Soma is a luxury resort residence located at the tip of Somabay’s on Egypt’s
Многоквартирный жилой дом EG-105 Arc of Soma is a luxury resort residence located at the tip of Somabay’s on Egypt’s
Сафага, Египет
от
$260,788
Год сдачи 2026
Площадь 73–151 м²
5 объектов недвижимости 5
О проекте: Arc of Soma — роскошная резиденция-курорт на мысе полуострова Somabay на побережье Красного моря в Египте. Проект разработан с концепцией «жизни внутри–снаружи» и предлагает захватывающие виды на лагуну и море, прямой доступ к пирсу, а также премиум-удобства. Жильцы наслаждаются …
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Многоквартирный жилой дом EG-106 Just steps from the sea Baywest Valley is a hidden residential gem tucked
Многоквартирный жилой дом EG-106 Just steps from the sea Baywest Valley is a hidden residential gem tucked
Сафага, Египет
от
$167,133
Год сдачи 2026
Площадь 69–171 м²
4 объекта недвижимости 4
О проекте: Всего в нескольких шагах от моря, Baywest Valley — это скрытая жилая жемчужина между оживленным западным побережьем Сомы и величественными горами Красного моря. Этот эксклюзивный проект сочетает в себе прибрежное очарование и спокойствие природы. Благодаря фирменной архитектуре B…
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Многоквартирный жилой дом EG-107 Set beside the lively White Beach and immersed in panoramic bay views Blanca Residences
Многоквартирный жилой дом EG-107 Set beside the lively White Beach and immersed in panoramic bay views Blanca Residences
Сафага, Египет
от
$374,788
Год сдачи 2028
Площадь 119–138 м²
3 объекта недвижимости 3
О проекте: Расположенный рядом с оживлённым White Beach и с панорамными видами на бухту, Blanca Residences в Soma Bay предлагает уединённую, но динамичную жизнь в сердце солнечной полуострова. Blanca вносит природу в каждый угол вашего дома. Это сообщество идеально объединяет спокойствие и …
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