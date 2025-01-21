Квартира в новостройке EG-106 Just steps from the sea Baywest Valley is a hidden residential gem tucked

О проекте:

Всего в нескольких шагах от моря, Baywest Valley — это скрытая жилая жемчужина между оживленным западным побережьем Сомы и величественными горами Красного моря. Этот эксклюзивный проект сочетает в себе прибрежное очарование и спокойствие природы. Благодаря фирменной архитектуре Baywest жители наслаждаются утончённой жизнью в уединённой долине. Baywest Valley воплощает элегантность, умиротворение и природную гармонию.

Ключевые особенности:

Престижное расположение между Западным побережьем Сомы и горами

Уникальная архитектура, созданная для уюта и комфорта

Пешая доступность до пляжей Soma Bay

Идеально для проживания или инвестиций с высокой арендной привлекательностью

Панорамные виды на поля для гольфа, море и пустыню

Доступные типы квартир:

Baywest Valley предлагает разнообразные типы премиального жилья, сочетающего элегантность и природную красоту.

Апартаменты с 1 спальней

Апартаменты с 2 спальнями

Пентхаус с 3 спальнями

Вилла

Преимущества расположения:

Проект идеально расположен в престижной курортной зоне Soma Bay, недалеко от развлечений, природы и инфраструктуры.

Рядом с пляжами и мариной Soma Bay

Близко к дайвинг-центрам, кайтсерфингу и гольф-полям

5 минут до спа-комплекса Cascades Spa & Thalasso

Доступ ко всем спортивным, гастрономическим и курортным объектам Soma Bay

Удобства:

Жители Baywest Valley пользуются всеми курортными привилегиями Soma Bay:

Поле для гольфа мирового класса от Gary Player

Спортивная арена последнего поколения

Центр дайвинга ORCA и школа кайтинга 7Bft

Роскошные спа-центры, пляжные клубы и рестораны

Марина Soma Bay с полным спектром услуг для яхт

Платёжные условия:

Доступны как наличные, так и рассрочка. При рассрочке – первоначальный взнос 10 % и оплата до 7 лет. Сдача проекта в 2026 году. Предусмотрены значительные скидки при полной оплате.

О нас:

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