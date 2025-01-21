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  4. Квартира в новостройке EG-106 Just steps from the sea Baywest Valley is a hidden residential gem tucked

Квартира в новостройке EG-106 Just steps from the sea Baywest Valley is a hidden residential gem tucked

Сафага, Египет
от
$167,133
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27079
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Сафага

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Всего в нескольких шагах от моря, Baywest Valley — это скрытая жилая жемчужина между оживленным западным побережьем Сомы и величественными горами Красного моря. Этот эксклюзивный проект сочетает в себе прибрежное очарование и спокойствие природы. Благодаря фирменной архитектуре Baywest жители наслаждаются утончённой жизнью в уединённой долине. Baywest Valley воплощает элегантность, умиротворение и природную гармонию.

Ключевые особенности:

  • Престижное расположение между Западным побережьем Сомы и горами

  • Уникальная архитектура, созданная для уюта и комфорта

  • Пешая доступность до пляжей Soma Bay

  • Идеально для проживания или инвестиций с высокой арендной привлекательностью

  • Панорамные виды на поля для гольфа, море и пустыню

 

Доступные типы квартир:
Baywest Valley предлагает разнообразные типы премиального жилья, сочетающего элегантность и природную красоту.

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Апартаменты с 2 спальнями

  • Пентхаус с 3 спальнями

  • Вилла

 

Преимущества расположения:
Проект идеально расположен в престижной курортной зоне Soma Bay, недалеко от развлечений, природы и инфраструктуры.

  • Рядом с пляжами и мариной Soma Bay

  • Близко к дайвинг-центрам, кайтсерфингу и гольф-полям

  • 5 минут до спа-комплекса Cascades Spa & Thalasso

  • Доступ ко всем спортивным, гастрономическим и курортным объектам Soma Bay

 

Удобства:
Жители Baywest Valley пользуются всеми курортными привилегиями Soma Bay:

  • Поле для гольфа мирового класса от Gary Player

  • Спортивная арена последнего поколения

  • Центр дайвинга ORCA и школа кайтинга 7Bft

  • Роскошные спа-центры, пляжные клубы и рестораны

  • Марина Soma Bay с полным спектром услуг для яхт

 

Платёжные условия:
Доступны как наличные, так и рассрочка. При рассрочке – первоначальный взнос 10 % и оплата до 7 лет. Сдача проекта в 2026 году. Предусмотрены значительные скидки при полной оплате.

 

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 69.0
Цена за м², USD 2,422
Цена квартиры, USD 167,133
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 105.0
Цена за м², USD 2,379
Цена квартиры, USD 249,821
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 171.0
Цена за м², USD 2,535
Цена квартиры, USD 433,403
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 122.0
Цена за м², USD 3,464
Цена квартиры, USD 422,656

Местонахождение на карте

Сафага, Египет

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Квартира в новостройке EG-106 Just steps from the sea Baywest Valley is a hidden residential gem tucked
Сафага, Египет
от
$167,133
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Buildix Real Estate
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Застройщик
Buildix Real Estate
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