Квартира в новостройке EG-106 Just steps from the sea Baywest Valley is a hidden residential gem tucked

О проекте:
Всего в нескольких шагах от моря, Baywest Valley — это скрытая жилая жемчужина между оживленным западным побережьем Сомы и величественными горами Красного моря. Этот эксклюзивный проект сочетает в себе прибрежное очарование и спокойствие природы. Благодаря фирменной архитектуре Baywest жители наслаждаются утончённой жизнью в уединённой долине. Baywest Valley воплощает элегантность, умиротворение и природную гармонию.
Ключевые особенности:
Престижное расположение между Западным побережьем Сомы и горами
Уникальная архитектура, созданная для уюта и комфорта
Пешая доступность до пляжей Soma Bay
Идеально для проживания или инвестиций с высокой арендной привлекательностью
Панорамные виды на поля для гольфа, море и пустыню
Доступные типы квартир:
Baywest Valley предлагает разнообразные типы премиального жилья, сочетающего элегантность и природную красоту.
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты с 2 спальнями
Пентхаус с 3 спальнями
Вилла
Преимущества расположения:
Проект идеально расположен в престижной курортной зоне Soma Bay, недалеко от развлечений, природы и инфраструктуры.
Рядом с пляжами и мариной Soma Bay
Близко к дайвинг-центрам, кайтсерфингу и гольф-полям
5 минут до спа-комплекса Cascades Spa & Thalasso
Доступ ко всем спортивным, гастрономическим и курортным объектам Soma Bay
Удобства:
Жители Baywest Valley пользуются всеми курортными привилегиями Soma Bay:
Поле для гольфа мирового класса от Gary Player
Спортивная арена последнего поколения
Центр дайвинга ORCA и школа кайтинга 7Bft
Роскошные спа-центры, пляжные клубы и рестораны
Марина Soma Bay с полным спектром услуг для яхт
Платёжные условия:
Доступны как наличные, так и рассрочка. При рассрочке – первоначальный взнос 10 % и оплата до 7 лет. Сдача проекта в 2026 году. Предусмотрены значительные скидки при полной оплате.
О нас:
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