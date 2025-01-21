Квартира в новостройке EG-112 Reef Town is a contemporary coastal development in Soma Bay

О проекте:

Reef Town — это современный прибрежный жилой комплекс в Сома-Бэй, сочетающий минималистичный дизайн с природным окружением и панорамными видами на Красное море. Идеально расположен между Wadi Jebal и Somabreeze, он предлагает уютные шале с 2 и 3 спальнями всего в нескольких шагах от лучших удобств Сома-Бэй.

Ключевые особенности:

Расположен на рифовой стороне Сома-Бэй между Wadi Jebal и Somabreeze

Минималистичная архитектура, вдохновлённая природными оттенками и текстурами

Беспрепятственные панорамные виды на Красное море

Уютные шале с 2 и 3 спальнями

В нескольких минутах ходьбы от отеля Cascades, гольф-поля и частного побережья

Доступные типы апартаментов:

Reef Town предлагает тщательно подобранный выбор вилл и шале, гармонично сочетающихся с природным ландшафтом.

Апартаменты с 2 спальнями

Шале с 2 спальнями

Преимущества расположения:

Сома-Бэй — это автономный курорт площадью 10 миллионов м² с уникальными природными и рекреационными возможностями на побережье Красного моря.

Непосредственно на пляже

45 минут от международного аэропорта Хургады

5 часов на машине от Каира

4 часа на самолёте из Центральной Европы

2 часа на машине от Луксора и долины Нила

Удобства:

Жители Reef Town пользуются всеми первоклассными удобствами курорта Сома-Бэй.

Дайвинг-центр ORCA и домашний риф

Чемпионское гольф-поле Cascades (дизайнер — Гэри Плейер)

Спа и Талассо Cascades — одно из лучших в Ближнем Востоке

Марина Сома-Бэй — рестораны, развлечения и панорамные виды

Доступ к пляжу и яркая курортная жизнь

Dine-Around: рестораны мировой кухни по всему Сома-Бэй

План оплаты:

Предлагается предоплата 10 %, а оставшаяся сумма выплачивается в 28 равных ежеквартальных платежах в течение 7 лет, что обеспечивает удобный и долгосрочный план оплаты по наличной цене вашей мечты.

О нас:

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