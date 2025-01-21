Квартира в новостройке EG-112 Reef Town is a contemporary coastal development in Soma Bay

О проекте:
Reef Town — это современный прибрежный жилой комплекс в Сома-Бэй, сочетающий минималистичный дизайн с природным окружением и панорамными видами на Красное море. Идеально расположен между Wadi Jebal и Somabreeze, он предлагает уютные шале с 2 и 3 спальнями всего в нескольких шагах от лучших удобств Сома-Бэй.
Ключевые особенности:
Расположен на рифовой стороне Сома-Бэй между Wadi Jebal и Somabreeze
Минималистичная архитектура, вдохновлённая природными оттенками и текстурами
Беспрепятственные панорамные виды на Красное море
Уютные шале с 2 и 3 спальнями
В нескольких минутах ходьбы от отеля Cascades, гольф-поля и частного побережья
Доступные типы апартаментов:
Reef Town предлагает тщательно подобранный выбор вилл и шале, гармонично сочетающихся с природным ландшафтом.
Апартаменты с 2 спальнями
Шале с 2 спальнями
Преимущества расположения:
Сома-Бэй — это автономный курорт площадью 10 миллионов м² с уникальными природными и рекреационными возможностями на побережье Красного моря.
Непосредственно на пляже
45 минут от международного аэропорта Хургады
5 часов на машине от Каира
4 часа на самолёте из Центральной Европы
2 часа на машине от Луксора и долины Нила
Удобства:
Жители Reef Town пользуются всеми первоклассными удобствами курорта Сома-Бэй.
Дайвинг-центр ORCA и домашний риф
Чемпионское гольф-поле Cascades (дизайнер — Гэри Плейер)
Спа и Талассо Cascades — одно из лучших в Ближнем Востоке
Марина Сома-Бэй — рестораны, развлечения и панорамные виды
Доступ к пляжу и яркая курортная жизнь
Dine-Around: рестораны мировой кухни по всему Сома-Бэй
План оплаты:
Предлагается предоплата 10 %, а оставшаяся сумма выплачивается в 28 равных ежеквартальных платежах в течение 7 лет, что обеспечивает удобный и долгосрочный план оплаты по наличной цене вашей мечты.
О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру.