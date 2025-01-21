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Квартира в новостройке EG-112 Reef Town is a contemporary coastal development in Soma Bay

Сафага, Египет
от
$420,023
;
19
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27114
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Сафага

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Reef Town — это современный прибрежный жилой комплекс в Сома-Бэй, сочетающий минималистичный дизайн с природным окружением и панорамными видами на Красное море. Идеально расположен между Wadi Jebal и Somabreeze, он предлагает уютные шале с 2 и 3 спальнями всего в нескольких шагах от лучших удобств Сома-Бэй.

Ключевые особенности:

  • Расположен на рифовой стороне Сома-Бэй между Wadi Jebal и Somabreeze

  • Минималистичная архитектура, вдохновлённая природными оттенками и текстурами

  • Беспрепятственные панорамные виды на Красное море

  • Уютные шале с 2 и 3 спальнями

  • В нескольких минутах ходьбы от отеля Cascades, гольф-поля и частного побережья

 

Доступные типы апартаментов:
Reef Town предлагает тщательно подобранный выбор вилл и шале, гармонично сочетающихся с природным ландшафтом.

  • Апартаменты с 2 спальнями

  • Шале с 2 спальнями

 

Преимущества расположения:
Сома-Бэй — это автономный курорт площадью 10 миллионов м² с уникальными природными и рекреационными возможностями на побережье Красного моря.

  • Непосредственно на пляже

  • 45 минут от международного аэропорта Хургады

  • 5 часов на машине от Каира

  • 4 часа на самолёте из Центральной Европы

  • 2 часа на машине от Луксора и долины Нила

 

Удобства:
Жители Reef Town пользуются всеми первоклассными удобствами курорта Сома-Бэй.

  • Дайвинг-центр ORCA и домашний риф

  • Чемпионское гольф-поле Cascades (дизайнер — Гэри Плейер)

  • Спа и Талассо Cascades — одно из лучших в Ближнем Востоке

  • Марина Сома-Бэй — рестораны, развлечения и панорамные виды

  • Доступ к пляжу и яркая курортная жизнь

  • Dine-Around: рестораны мировой кухни по всему Сома-Бэй

 

План оплаты:
Предлагается предоплата 10 %, а оставшаяся сумма выплачивается в 28 равных ежеквартальных платежах в течение 7 лет, что обеспечивает удобный и долгосрочный план оплаты по наличной цене вашей мечты.

 

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 105.0
Цена за м², USD 4,000
Цена квартиры, USD 420,023
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Шале
Площадь, м² 103.0
Цена за м², USD 3,948
Цена квартиры, USD 406,664

Местонахождение на карте

Сафага, Египет

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Вы просматриваете
Квартира в новостройке EG-112 Reef Town is a contemporary coastal development in Soma Bay
Сафага, Египет
от
$420,023
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Застройщик
Buildix Real Estate
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Застройщик
Buildix Real Estate
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