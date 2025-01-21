Квартира в новостройке EG-102 Atlantis Resort is a landmark residential development in the heart of Hurghada

О проекте:
Atlantis Resort — знаковый жилой комплекс в центре Хургады, сочетающий курортный стиль жизни с архитектурной элегантностью, вдохновлённой легендарным городом Атлантидой. Проект охватывает 41 500 м², более 60 % которых отведено под зеленые зоны, создавая спокойную, но роскошную атмосферу жизни всего в нескольких минутах от пляжа и центра города.
Ключевые особенности:
Курортная концепция с озеленением на 60 % территории
Общая площадь: 41 500 м², современный дизайн с элементами замковой архитектуры
Расположен в центре Хургады, в 400 м от пляжа
Идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций
Вдохновлён легендой об Атлантиде: роскошь и функциональность
Премиальные стандарты строительства и гибкие условия передачи
Типы квартир:
Премиальный выбор жилья, идеально подходящего для жизни у моря или сдачи в аренду:
Студии
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты с 2 спальнями
Апартаменты с 3 спальнями
Преимущества расположения:
400 м до пляжа Красного моря
5 минут до международного аэропорта Хургады
3 минуты до променада Мамша
3 минуты до улицы Шератон
Инфраструктура:
Внутренние и наружные бассейны
Аквапарк и спа-центр на территории
Фитнес-центр и тренажёрный зал
Рестораны и кафе в комплексе
24/7 охрана, консьерж и управление недвижимостью
Ландшафтные зоны отдыха и зелёные территории
Условия оплаты:
Аванс 35 % и беспроцентная рассрочка до 60 месяцев. Сдача — в 2026 году (условия могут варьироваться в зависимости от типа квартиры).
О нас:
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