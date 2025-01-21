Квартира в новостройке EG-102 Atlantis Resort is a landmark residential development in the heart of Hurghada

О проекте:

Atlantis Resort — знаковый жилой комплекс в центре Хургады, сочетающий курортный стиль жизни с архитектурной элегантностью, вдохновлённой легендарным городом Атлантидой. Проект охватывает 41 500 м², более 60 % которых отведено под зеленые зоны, создавая спокойную, но роскошную атмосферу жизни всего в нескольких минутах от пляжа и центра города.

Ключевые особенности:

Курортная концепция с озеленением на 60 % территории

Общая площадь: 41 500 м², современный дизайн с элементами замковой архитектуры

Расположен в центре Хургады, в 400 м от пляжа

Идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций

Вдохновлён легендой об Атлантиде: роскошь и функциональность

Премиальные стандарты строительства и гибкие условия передачи

Типы квартир:

Премиальный выбор жилья, идеально подходящего для жизни у моря или сдачи в аренду:

Студии

Апартаменты с 1 спальней

Апартаменты с 2 спальнями

Апартаменты с 3 спальнями

Преимущества расположения:

400 м до пляжа Красного моря

5 минут до международного аэропорта Хургады

3 минуты до променада Мамша

3 минуты до улицы Шератон

Инфраструктура:

Внутренние и наружные бассейны

Аквапарк и спа-центр на территории

Фитнес-центр и тренажёрный зал

Рестораны и кафе в комплексе

24/7 охрана, консьерж и управление недвижимостью

Ландшафтные зоны отдыха и зелёные территории

Условия оплаты:

Аванс 35 % и беспроцентная рассрочка до 60 месяцев. Сдача — в 2026 году (условия могут варьироваться в зависимости от типа квартиры).

О нас:

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