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  4. Квартира в новостройке EG-102 Atlantis Resort is a landmark residential development in the heart of Hurghada

Квартира в новостройке EG-102 Atlantis Resort is a landmark residential development in the heart of Hurghada

Хургада, Египет
от
$49,381
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27110
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Хургада

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Atlantis Resort — знаковый жилой комплекс в центре Хургады, сочетающий курортный стиль жизни с архитектурной элегантностью, вдохновлённой легендарным городом Атлантидой. Проект охватывает 41 500 м², более 60 % которых отведено под зеленые зоны, создавая спокойную, но роскошную атмосферу жизни всего в нескольких минутах от пляжа и центра города.

Ключевые особенности:

  • Курортная концепция с озеленением на 60 % территории

  • Общая площадь: 41 500 м², современный дизайн с элементами замковой архитектуры

  • Расположен в центре Хургады, в 400 м от пляжа

  • Идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций

  • Вдохновлён легендой об Атлантиде: роскошь и функциональность

  • Премиальные стандарты строительства и гибкие условия передачи

Типы квартир:
Премиальный выбор жилья, идеально подходящего для жизни у моря или сдачи в аренду:

  • Студии

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Апартаменты с 2 спальнями

  • Апартаменты с 3 спальнями

Преимущества расположения:

  • 400 м до пляжа Красного моря

  • 5 минут до международного аэропорта Хургады

  • 3 минуты до променада Мамша

  • 3 минуты до улицы Шератон

Инфраструктура:

  • Внутренние и наружные бассейны

  • Аквапарк и спа-центр на территории

  • Фитнес-центр и тренажёрный зал

  • Рестораны и кафе в комплексе

  • 24/7 охрана, консьерж и управление недвижимостью

  • Ландшафтные зоны отдыха и зелёные территории

Условия оплаты:
Аванс 35 % и беспроцентная рассрочка до 60 месяцев. Сдача — в 2026 году (условия могут варьироваться в зависимости от типа квартиры).

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 45.0 – 82.0
Цена за м², USD 1 – 1,097
Цена квартиры, USD 96 – 49,381
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 115.0
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD Цена по запросу
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 156.0
Цена за м², USD 1,029
Цена квартиры, USD 160,529
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Дуплекс
Площадь, м² 213.0
Цена за м², USD 985
Цена квартиры, USD 209,698

Местонахождение на карте

Хургада, Египет

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Квартира в новостройке EG-102 Atlantis Resort is a landmark residential development in the heart of Hurghada
Хургада, Египет
от
$49,381
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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