Жилой комплекс IL BAYOU SAHL HASHEESH

IL Bayou by TLD Developments - это роскошный закрытый жилой комплекс в Сахл-Хашише, предлагающее виллы, таунхаусы и апартаменты, спроектированные с учетом прибрежной элегантности и повседневного комфорта. Расположенный всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Хургады и в нескольких шагах от набережной,территория окружена пышным ландшафтом и уютной атмосферой.

Проект предлагает жителям прямой доступ к пляжу, а также несколько бассейнов, ландшафтные сады, клуб и общественные зоны отдыха. Жители также будут пользоваться будущими торговыми и оздоровительными зонами, сочетающими в себе все удобства, ориентированные на стиль жизни.

IL Bayou гарантирует вам полное спокойствие благодаря круглосуточной охране, профессиональному управлению недвижимостью и услугам консьержа. Независимо от того, ищете ли вы уединенное место, инвестиционную недвижимость или дом для отдыха, IL Bayou - это очень привлекательное место в одном из самых престижных прибрежных районов Египта.

Разработанный компанией TLD Developments, известной своим качеством и изысканностью, IL Bayou представляет непреходящую ценность для Сахл-Хашиш.