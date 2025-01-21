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Жилой комплекс IL BAYOU SAHL HASHEESH

Красное Море, Египет
от
$172,670
;
13
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 26597
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства

О комплексе

IL Bayou by TLD Developments - это роскошный закрытый жилой комплекс в Сахл-Хашише, предлагающее виллы, таунхаусы и апартаменты, спроектированные с учетом прибрежной элегантности и повседневного комфорта. Расположенный всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Хургады и в нескольких шагах от набережной,территория окружена пышным ландшафтом и уютной атмосферой.

Проект предлагает жителям прямой доступ к пляжу, а также несколько бассейнов, ландшафтные сады, клуб и общественные зоны отдыха. Жители также будут пользоваться будущими торговыми и оздоровительными зонами, сочетающими в себе все удобства, ориентированные на стиль жизни.

IL Bayou гарантирует вам полное спокойствие благодаря круглосуточной охране, профессиональному управлению недвижимостью и услугам консьержа. Независимо от того, ищете ли вы уединенное место, инвестиционную недвижимость или дом для отдыха, IL Bayou - это очень привлекательное место в одном из самых престижных прибрежных районов Египта.

Разработанный компанией TLD Developments, известной своим качеством и изысканностью, IL Bayou представляет непреходящую ценность для Сахл-Хашиш.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 132.0
Цена за м², USD 1,321
Цена квартиры, USD 173,750

Местонахождение на карте

Красное Море, Египет

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Жилой комплекс IL BAYOU SAHL HASHEESH
Красное Море, Египет
от
$172,670
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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