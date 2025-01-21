Квартира в новостройке EG-121 Golftown Marina Edition is a unique residential enclave located near Somabay’s

О проекте:
Golftown Marina Edition — уникальный жилой комплекс у оживлённой марины Somabay. Он предлагает панорамный вид на лагуну, активный отдых на свежем воздухе и прямой доступ к чемпионскому гольф‑полю мирового уровня.
Ключевые особенности:
Престижное расположение рядом с мариной и торговой зоной Somabay
Виды на крупнейшую природную лагуну и тропический остров
Близость к гольф‑полю The Cascades Championship
Закрытое сообщество с клуб‑хаусом и спортивной ареной
Типы жилья:
Отдельно стоящие шале
Двухместные (twin) шале
Шале с пентхаусом
Преимущества местоположения:
Пешая доступность марина и лагуна
Рядом с The Cascades Golf & Sports Center
45 мин от аэропорта Хургады
Удобства:
Чемпионское поле от Гэри Плейера
Спа- и талассо-центр The Cascades
Рестораны, кафе и магазины в Somabay Marina
Дайв-центр ORCA и домашний риф
Спортивная арена, веломаршруты, побережные зоны отдыха
План оплаты:
Резерв – с 15 % предоплатой, оставшаяся сумма выплачивается беспроцентными ежемесячными взносами до 7 лет.
О нас:
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