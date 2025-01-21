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  4. Квартира в новостройке EG-121 Golftown Marina Edition is a unique residential enclave located near Somabay’s

Квартира в новостройке EG-121 Golftown Marina Edition is a unique residential enclave located near Somabay’s

Шарм эш Шейх, Египет
от
$502,324
;
7
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ID: 27124
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Южный Синай
  • Район
    Ras Umm Sid
  • Город
    Шарм эш Шейх

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Golftown Marina Edition — уникальный жилой комплекс у оживлённой марины Somabay. Он предлагает панорамный вид на лагуну, активный отдых на свежем воздухе и прямой доступ к чемпионскому гольф‑полю мирового уровня.

Ключевые особенности:

  • Престижное расположение рядом с мариной и торговой зоной Somabay

  • Виды на крупнейшую природную лагуну и тропический остров

  • Близость к гольф‑полю The Cascades Championship

  • Закрытое сообщество с клуб‑хаусом и спортивной ареной

Типы жилья:

  • Отдельно стоящие шале

  • Двухместные (twin) шале

  • Шале с пентхаусом

Преимущества местоположения:

  • Пешая доступность марина и лагуна

  • Рядом с The Cascades Golf & Sports Center

  • 45 мин от аэропорта Хургады

Удобства:

  • Чемпионское поле от Гэри Плейера

  • Спа- и талассо-центр The Cascades

  • Рестораны, кафе и магазины в Somabay Marina

  • Дайв-центр ORCA и домашний риф

  • Спортивная арена, веломаршруты, побережные зоны отдыха

План оплаты:
Резерв – с 15 % предоплатой, оставшаяся сумма выплачивается беспроцентными ежемесячными взносами до 7 лет.

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Шале
Площадь, м² 137.0
Цена за м², USD 3,667
Цена квартиры, USD 502,324

Местонахождение на карте

Шарм эш Шейх, Египет

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Квартира в новостройке EG-121 Golftown Marina Edition is a unique residential enclave located near Somabay’s
Шарм эш Шейх, Египет
от
$502,324
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