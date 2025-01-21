  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Сафага
  4. Квартира в новостройке EG-107 Set beside the lively White Beach and immersed in panoramic bay views Blanca Residences

Квартира в новостройке EG-107 Set beside the lively White Beach and immersed in panoramic bay views Blanca Residences

Сафага, Египет
от
$374,788
;
8
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27081
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Сафага

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Расположенный рядом с оживлённым White Beach и с панорамными видами на бухту, Blanca Residences в Soma Bay предлагает уединённую, но динамичную жизнь в сердце солнечной полуострова. Blanca вносит природу в каждый угол вашего дома. Это сообщество идеально объединяет спокойствие и активность в одном из самых живописных мест на египетском побережье.

Ключевые особенности:

  • Престижное расположение прямо на берегу рядом с White Beach

  • Панорамные виды на Красное море и горы из каждой квартиры

  • Спокойная и приватная обстановка в самом сердце Soma Bay

  • Прямой доступ ко всем удобствам 5-звёздочного курорта

  • Окружено 10 млн м² ландшафтов, гольф-полями и бирюзовой водой

Типы апартаментов:

  • Апартаменты 2 спальни

  • Шале 3 спальни

  • Grand Cabana 2 спальни

Преимущества расположения:

  • Рядом с White Beach и пляжным клубом

  • Вид на Красное море и горные вершины

  • 10 млн м² курортной полуострова с гольфом и водными развлечениями

  • Недалеко от Soma Bay Marina и пирса

Удобства:

  • Поле для чемпионата The Cascades

  • Cascades Spa & Thalasso – признанное оздоровительное пространство

  • ORCA Dive Center и живописный риф

  • 7Bft Kite House – одно из топ‑3 мест для кайтсёрфинга

  • Soma Bay Marina & Jetty

  • Soma Splash & Soma Raceway

  • Конюшня Jasmine, теннисные корты и спортивная арена

Условия оплаты:

  • 10 % первичный взнос

  • Полностью готовые квартиры

  • Остаток выплачивается в течение 3 лет

  • Доступны оплатa наличными или по рассрочке

  • Передача ключей в 2028 году

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 119.0
Цена за м², USD 3,149
Цена квартиры, USD 374,788
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 134.0 – 138.0
Цена за м², USD 2,840 – 8,646
Цена квартиры, USD 380,611 – 1,19 млн

Местонахождение на карте

Сафага, Египет

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом EG-103 Located in the heart of New Hurghada just minutes from the beach
Хургада, Египет
от
$96,636
Многоквартирный жилой дом EG-104 With Direct access to private beach Majra Resort is a premium residential development
Хургада, Египет
от
$61,657
Жилой комплекс Storia Del Mare
Хургада, Египет
Цена по запросу
Жилой комплекс SOULFERYO RESORT
Красное Море, Египет
от
$129,902
Жилой комплекс ONE 7 RESIDENCE HURGHADA
Хургада, Египет
от
$104,229
Вы просматриваете
Квартира в новостройке EG-107 Set beside the lively White Beach and immersed in panoramic bay views Blanca Residences
Сафага, Египет
от
$374,788
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Резиденция La Bella Resort
Резиденция La Bella Resort
Хургада, Египет
от
$32,022
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 46–128 м²
10 объектов недвижимости 10
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество единиц начинается с 30 м2 до 160 м2. Расположенный в самом сердце Хургады прямо на набережной в Мамше, вы найдете несколько квартир с одной, двумя и тремя спальнями с видом на Красное море. Со всем, …
Агентство
Hurghadians Property
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом EG-104 With Direct access to private beach Majra Resort is a premium residential development
Многоквартирный жилой дом EG-104 With Direct access to private beach Majra Resort is a premium residential development
Хургада, Египет
от
$61,657
Год сдачи 2026
Площадь 48–89 м²
3 объекта недвижимости 3
О проекте: Majra Resort — это премиальный жилой комплекс с прямым выходом на частный пляж в престижном районе Аль-Ахъя Хургады. Проект занимает 15,000 м² и состоит из шести V-образных зданий с панорамными видами на море. Элегантная архитектура, доступ к пляжу и высококлассные удобства созда…
Агентство
Properties and partners
Оставить заявку
Жилой комплекс CALA SAHL HASHEESH
Жилой комплекс CALA SAHL HASHEESH
Красное Море, Египет
от
$93,955
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 82–204 м²
3 объекта недвижимости 3
CALA SAHL HASHEESH - комфортабельный жилой комплекс, расположенный вблизи побережья Красного моря в Египте. Комплекс CALA созданный для тех, кто ищет роскошную жизнь в сочетании с природной красотой. Комплекс предлагает нетронутые пляжи, кристально чистую воду и пышные пейзажи. Расположен…
Застройщик
Buildix Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Египте
Новая административная столица Египта: что нужно знать
21.01.2025
Новая административная столица Египта: что нужно знать
«Получить ПМЖ в Египте практически нереально». Инструктор по дайвингу о жизни в Хургаде, ценах и безопасности
15.04.2024
«Получить ПМЖ в Египте практически нереально». Инструктор по дайвингу о жизни в Хургаде, ценах и безопасности
Три квартиры в Египте по цене €55,000 – с ремонтом, мебелью и недалеко от моря
16.11.2023
Три квартиры в Египте по цене €55,000 – с ремонтом, мебелью и недалеко от моря
ОАЭ и другие арабские страны вкладывают миллиарды в египетский рынок недвижимости. Что и где покупают?
17.10.2023
ОАЭ и другие арабские страны вкладывают миллиарды в египетский рынок недвижимости. Что и где покупают?
Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?
24.07.2023
Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?
«Можно среагировать вовремя и купить жилье по низким ценам». Риелторы Египта об отмене ограничений, цены, доходность и новые города
12.06.2023
«Можно среагировать вовремя и купить жилье по низким ценам». Риелторы Египта об отмене ограничений, цены, доходность и новые города
Жить у моря или сдавать в аренду? Подборка квартир в Египте по цене от €21,500
06.06.2023
Жить у моря или сдавать в аренду? Подборка квартир в Египте по цене от €21,500
Египет привлекает стартаперов. Тем, кто создаст компанию в стране, выдадут ВНЖ
23.05.2023
Египет привлекает стартаперов. Тем, кто создаст компанию в стране, выдадут ВНЖ
Показать все публикации