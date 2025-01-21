Квартира в новостройке EG-107 Set beside the lively White Beach and immersed in panoramic bay views Blanca Residences

О проекте:

Расположенный рядом с оживлённым White Beach и с панорамными видами на бухту, Blanca Residences в Soma Bay предлагает уединённую, но динамичную жизнь в сердце солнечной полуострова. Blanca вносит природу в каждый угол вашего дома. Это сообщество идеально объединяет спокойствие и активность в одном из самых живописных мест на египетском побережье.

Ключевые особенности:

Престижное расположение прямо на берегу рядом с White Beach

Панорамные виды на Красное море и горы из каждой квартиры

Спокойная и приватная обстановка в самом сердце Soma Bay

Прямой доступ ко всем удобствам 5-звёздочного курорта

Окружено 10 млн м² ландшафтов, гольф-полями и бирюзовой водой

Типы апартаментов:

Апартаменты 2 спальни

Шале 3 спальни

Grand Cabana 2 спальни

Преимущества расположения:

Рядом с White Beach и пляжным клубом

Вид на Красное море и горные вершины

10 млн м² курортной полуострова с гольфом и водными развлечениями

Недалеко от Soma Bay Marina и пирса

Удобства:

Поле для чемпионата The Cascades

Cascades Spa & Thalasso – признанное оздоровительное пространство

ORCA Dive Center и живописный риф

7Bft Kite House – одно из топ‑3 мест для кайтсёрфинга

Soma Bay Marina & Jetty

Soma Splash & Soma Raceway

Конюшня Jasmine, теннисные корты и спортивная арена

Условия оплаты:

10 % первичный взнос

Полностью готовые квартиры

Остаток выплачивается в течение 3 лет

Доступны оплатa наличными или по рассрочке

Передача ключей в 2028 году

О нас:

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