Квартира в новостройке EG-107 Set beside the lively White Beach and immersed in panoramic bay views Blanca Residences

О проекте:
Расположенный рядом с оживлённым White Beach и с панорамными видами на бухту, Blanca Residences в Soma Bay предлагает уединённую, но динамичную жизнь в сердце солнечной полуострова. Blanca вносит природу в каждый угол вашего дома. Это сообщество идеально объединяет спокойствие и активность в одном из самых живописных мест на египетском побережье.
Ключевые особенности:
Престижное расположение прямо на берегу рядом с White Beach
Панорамные виды на Красное море и горы из каждой квартиры
Спокойная и приватная обстановка в самом сердце Soma Bay
Прямой доступ ко всем удобствам 5-звёздочного курорта
Окружено 10 млн м² ландшафтов, гольф-полями и бирюзовой водой
Типы апартаментов:
Апартаменты 2 спальни
Шале 3 спальни
Grand Cabana 2 спальни
Преимущества расположения:
Рядом с White Beach и пляжным клубом
Вид на Красное море и горные вершины
10 млн м² курортной полуострова с гольфом и водными развлечениями
Недалеко от Soma Bay Marina и пирса
Удобства:
Поле для чемпионата The Cascades
Cascades Spa & Thalasso – признанное оздоровительное пространство
ORCA Dive Center и живописный риф
7Bft Kite House – одно из топ‑3 мест для кайтсёрфинга
Soma Bay Marina & Jetty
Soma Splash & Soma Raceway
Конюшня Jasmine, теннисные корты и спортивная арена
Условия оплаты:
10 % первичный взнос
Полностью готовые квартиры
Остаток выплачивается в течение 3 лет
Доступны оплатa наличными или по рассрочке
Передача ключей в 2028 году
О нас:
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