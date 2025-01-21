Жилой комплекс CALA SAHL HASHEESH

CALA SAHL HASHEESH - это элитный жилой комплекс, расположенный на потрясающем побережье Красного моря в Египте.

Комплекс Cala, созданный для тех, кто ищет роскошную жизнь в сочетании с природной красотой, предлагает нетронутые пляжи, кристально чистую воду и пышные пейзажи. Расположенный всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Хургады, он является идеальным местом как для отдыхающих, так и для инвесторов. Курорт может похвастаться современными жилыми помещениями с панорамным видом, растущим сообществом, в котором сочетаются конфиденциальность и связь, а также гибкими планами оплаты, которые делают инвестиции в недвижимость более доступными.

Жители пользуются удобствами мирового класса, включая уборку номеров, круглосуточную охрану, Wi-Fi, бесплатную парковку, гольф-кары, тренажерный зал и спа-центр, рестораны и кафе, спортивные сооружения, клуб, апартаменты с обслуживанием, шесть бассейнов, гостиничную зону, доступ к пляжу, песчаную лагуну, закрытое сообщество, транспортные услуги, встреча в аэропорту, управление недвижимостью, детская зона, условия, благоприятные для пожилых людей и пешеходов, клиника и аптека, холл и лаунж-зона, а также услуги управляющей компании.

Благодаря своему выгодному расположению и широкому спектру удобств, отель Cala Sahl Hasheesh предлагает все необходимое для роскошного образа жизни.