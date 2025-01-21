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Жилой комплекс CALA SAHL HASHEESH

Красное Море, Египет
от
$95,357
;
12
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 26595
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства

О комплексе

CALA SAHL HASHEESH - это элитный жилой комплекс, расположенный на потрясающем побережье Красного моря в Египте.

Комплекс Cala, созданный для тех, кто ищет роскошную жизнь в сочетании с природной красотой, предлагает нетронутые пляжи, кристально чистую воду и пышные пейзажи. Расположенный всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Хургады, он является идеальным местом как для отдыхающих, так и для инвесторов. Курорт может похвастаться современными жилыми помещениями с панорамным видом, растущим сообществом, в котором сочетаются конфиденциальность и связь, а также гибкими планами оплаты, которые делают инвестиции в недвижимость более доступными.

Жители пользуются удобствами мирового класса, включая уборку номеров, круглосуточную охрану, Wi-Fi, бесплатную парковку, гольф-кары, тренажерный зал и спа-центр, рестораны и кафе, спортивные сооружения, клуб, апартаменты с обслуживанием, шесть бассейнов, гостиничную зону, доступ к пляжу, песчаную лагуну, закрытое сообщество, транспортные услуги, встреча в аэропорту, управление недвижимостью, детская зона, условия, благоприятные для пожилых людей и пешеходов, клиника и аптека, холл и лаунж-зона, а также услуги управляющей компании.

Благодаря своему выгодному расположению и широкому спектру удобств, отель Cala Sahl Hasheesh предлагает все необходимое для роскошного образа жизни.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 82.0
Цена за м², USD 1,418
Цена квартиры, USD 115,901
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 203.7
Цена за м², USD 923
Цена квартиры, USD 187,261

Местонахождение на карте

Красное Море, Египет

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Жилой комплекс CALA SAHL HASHEESH
Красное Море, Египет
от
$95,357
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
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