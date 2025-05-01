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Дома с бассейном в Zygi, Кипр

виллы
6
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Зиги, Кипр
Дом 4 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
A sea front detached furnished house located in Zygi, with private access to beach! The prop…
$1,25 млн
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Параметры недвижимости в Zygi, Кипр

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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