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Жилье в Vavla, Кипр

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2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Vavla, Кипр
Дом 3 спальни
Vavla, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дом состоит из гостиной открытого плана, кухни и столовой, спальни и комнаты для лу / душа н…
$479,139
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Квартира 3 комнаты в Vavla, Кипр
Квартира 3 комнаты
Vavla, Кипр
Число комнат 3
Площадь 152 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол…
$425,420
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Параметры недвижимости в Vavla, Кипр

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