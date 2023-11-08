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Жильё в Vavla, Кипр

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой в Vavla, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Vavla, Кипр
Комнаты 3
Площадь 152 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол…
€425,000

Параметры недвижимости в Vavla, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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