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Пентхаусы в Tserkezoi Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус в Tserkezoi Municipality, Кипр
Пентхаус
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 5/5
Этот новый горнолыжный курорт гордится уникальным пейзажем рядом с крупнейшим Соленым озером…
$2,19 млн
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Параметры недвижимости в Tserkezoi Municipality, Кипр

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