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Дома с видом на море в Tsada, Кипр

виллы
38
дуплексы
5
2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Цада, Кипр
Дом 4 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
This opulently modern villa is situated in the breathtaking setting of the lovely hills of T…
$2,07 млн
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Дом 3 спальни в Цада, Кипр
Дом 3 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
This opulently modern villa is situated in the breathtaking setting of the lovely hills of T…
$1,70 млн
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Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

с садом
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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