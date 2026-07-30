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Долгосрочная аренда домов с видом на горы в Trimiklini, Кипр

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1 объект найдено
Дом 2 спальни в Тримиклини, Кипр
Дом 2 спальни
Тримиклини, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Очаровательная двухспальная отдельно стоящая резиденция доступна в спокойной деревне Тримикл…
$1,025
в месяц
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