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Долгосрочная аренда домов в Trimiklini, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Тримиклини, Кипр
Дом 4 спальни
Тримиклини, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Просторная и элегантная 4 спальня, 3 - ванная комната, 4- туалетный дом, доступный для аренд…
$3,470
в месяц
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