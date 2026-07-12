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Дома с садом в Trimiklini, Кипр

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1 объект найдено
Дом 4 спальни в Тримиклини, Кипр
Дом 4 спальни
Тримиклини, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Меблированный 4-спальный отдельно стоящий дом в лесной зоне Южного Мониатиса. Комфортабельна…
$628,041
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Параметры недвижимости в Trimiklini, Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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