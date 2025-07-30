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Жильё в Trachypedoula, Кипр

1 объект найдено
Квартира в Трахипедула, Кипр
Квартира
Трахипедула, Кипр
Площадь 520 м²
Ресторан и гостиница в долине Диаризос. Создан более 20 лет как семейный автобус. Предраспол…
$915,229
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Параметры недвижимости в Trachypedoula, Кипр

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