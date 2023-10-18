Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. SOUNI-ZANAKIA
  5. Дома

Дома в SOUNI-ZANAKIA, Кипр

виллы
3
коттеджи
3
9 объектов найдено
Дом 4 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Дом 4 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 199 м²
Этот новый дом с 4 спальнями и 2 ванными комнатами, выставленный на продажу, является частью…
€420,000
Дом 3 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Дом 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Красивые дома построены с использованием сочетания натурального камня и современных материал…
€350,000
Дом 3 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Дом 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Красивые дома построены с использованием сочетания натурального камня и современных материал…
€400,000
Вилла 3 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Расположенная в безмятежных местах Суни, спокойной деревни в Лимассоле, находится замечатель…
€680,000
Вилла 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы, на…
€395,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Коттедж 5 спален с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
€450,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Вилла состо…
€370,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Коттедж 5 спален с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спал…
€1,35 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€680,000

Параметры недвижимости в SOUNI-ZANAKIA, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти