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Виллы в SOUNI-ZANAKIA, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Расположенная в безмятежных местах Суни, спокойной деревни в Лимассоле, находится замечатель…
€680,000
Вилла 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы, на…
€395,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Вилла состо…
€370,000

Параметры недвижимости в SOUNI-ZANAKIA, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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