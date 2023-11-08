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Кипр
Жилая
SOUNI-ZANAKIA
Жильё в SOUNI-ZANAKIA, Кипр
дома
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12 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Суни-Занакия, Кипр
4
180 м²
Представляем новый проект недвижимости в Суни, очаровательной деревне, расположенной на холм…
€680,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Суни-Занакия, Кипр
4
199 м²
Этот новый дом с 4 спальнями и 2 ванными комнатами, выставленный на продажу, является частью…
€420,000
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Дом 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
3
133 м²
Красивые дома построены с использованием сочетания натурального камня и современных материал…
€350,000
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Дом 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
3
170 м²
Красивые дома построены с использованием сочетания натурального камня и современных материал…
€400,000
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Вилла 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
3
2
180 м²
Расположенная в безмятежных местах Суни, спокойной деревни в Лимассоле, находится замечатель…
€680,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Суни-Занакия, Кипр
4
101 м²
1
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Лимассола, Суни, Кипр Предлагаются элитные…
€450,000
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Вилла 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
4
216 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы, на…
€395,000
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Квартира 3 спальни с видом на море
Суни-Занакия, Кипр
4
415 м²
Souni Pine Forest – великолепный комплекс комфортабельных вилл и бунгало с видом на солёное …
€300,000
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Коттедж 5 спален с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
7
3
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
3
2
120 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Вилла состо…
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
9
3
480 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спал…
€1,35 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
4
3
180 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€680,000
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Параметры недвижимости в SOUNI-ZANAKIA, Кипр
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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