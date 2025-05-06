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Долгосрочная аренда недвижимости в Ypsonas Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
6
9 объектов найдено
Офис 1 188 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 1 188 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 1 188 м²
Этаж 3/4
Пятиэтажное офисное здание в Старом городе Лимассола Это современное офисное здание располо…
$47,554
в месяц
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Совершенно новая 2-спальная квартира на полу для аренды в Ипсонасе ✅ Фотоэлектрическая систе…
$1,245
в месяц
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Земельные участки в Ypsonas Municipality, Кипр
Земельные участки
Ypsonas Municipality, Кипр
Заговор на аренду – готов к немедленному развитию Этот участок находится под специальной за…
$6,227
в месяц
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Офис 1 584 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 1 584 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 1 584 м²
Этаж 4/4
Пятиэтажное офисное здание в Старом городе Лимассола Это современное офисное здание располо…
$63,406
в месяц
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Офис 2 000 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 2 000 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 2 000 м²
Новый офисный склад, построенный в 2024 году, доступен для аренды. - 4 формы контейнерных у…
$18,116
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Офис 396 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 396 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 396 м²
Этаж 1/4
Пятиэтажное офисное здание в Старом городе Лимассола Это современное офисное здание располо…
$15,851
в месяц
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Офис 3 099 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 3 099 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 3 099 м²
Количество этажей 4
Пятиэтажное офисное здание в Старом городе Лимассола Это современное офисное здание располо…
$73,596
в месяц
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Потрясающая вилла с 4 спальнями в аренду, предлагающая просторную крытой площадью 240 м2. Ра…
$4,416
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Офис 792 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 792 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 792 м²
Этаж 2/4
Пятиэтажное офисное здание в Старом городе Лимассола Это современное офисное здание располо…
$31,703
в месяц
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