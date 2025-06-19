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Долгосрочная аренда недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

квартиры
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коммерческая недвижимость
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172 объекта найдено
Ресторан, кафе 150 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Ресторан, кафе 150 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 150 м²
Полностью лицензированный ресторан для аренды Просторный ресторан с приложением. 150 м2 кры…
$4,620
в месяц
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Земельные участки в муниципалитет Лимасол, Кипр
Земельные участки
муниципалитет Лимасол, Кипр
Аренда - Коммерческий участок 560 м2 Просторный коммерческий участок площадью 560 м2 доступ…
$2,641
в месяц
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Этаж 1
Уникальная 3-комнатная квартира с исключительным дизайном - Pet Friendly! Красиво оформленн…
$4,450
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Для аренды - 2-комнатная квартира в Неаполисе, Лимассол Просторная 100 м2 меблированная ква…
$1,780
в месяц
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Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартира с 2 спальнями в Меса Гейтония, Лимассол Расположенная в совершенно новом здании, э…
$1,952
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/6
Удивительная 2-комнатная квартира в Неаполисе - 2 спальни с ванной комнатой - + гостевой ту…
$4,018
в месяц
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Просторная 1-комнатная квартира в Неаполисе – 70 м2 Расположенная на 1-м этаже в самом серд…
$1,503
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Просторные двухкомнатные апартаменты в престижном комплексе у моря. Квартира расположена на …
$2,304
в месяц
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Офис в район Лимасол, Кипр
Офис
район Лимасол, Кипр
Этаж 1
Офис Sea View в Меса Гейтония, Лимассол, предлагает исключительное рабочее пространство с за…
$3,237
в месяц
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Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/4
Эта уютная квартира расположена в роскошном районе Меса Гейтония в Лимассоле. Квартира разум…
$2,870
в месяц
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Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Хорошо расположенное коммерческое пространство доступно для аренды в самом центре города, на…
$3,215
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 4/4
Этот проект расположен на престижных холмах Пантеи, откуда открывается панорамный вид на вес…
$6,261
в месяц
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью отремонтированная 3-х этажная квартира (как новая) в районе Капсалос - В здании на…
$2,541
в месяц
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Дом 6 спален в район Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Этот дом с 6 спальнями в Пантее, Лимассол, теперь доступен для аренды. Дом расположен в неск…
$3,756
в месяц
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Офис 296 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 296 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 296 м²
Этаж 2
Офис площадью 296 кв.м. занимает весь второй этаж, может похвастаться видом на город и море,…
$13,375
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Office Building in Kato Polemidia, Limassol в муниципалитет Лимасол, Кипр
Office Building in Kato Polemidia, Limassol
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 823 м²
Количество этажей 4
Designed modern façade with generally top quality and high standard materials that consist h…
$37,795
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 2
Офис идеально расположен в центре деловой части города, очень близко к проспекту Макариос II…
$6,261
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Luxury office for rent in Trilogy в муниципалитет Лимасол, Кипр
Luxury office for rent in Trilogy
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 175 м²
Количество этажей 4
Luxury office for rent in an elite complex under construction on the seashore, in the Neapol…
$11,879
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6
Откройте для себя прекрасную трехкомнатную квартиру напротив пляжа, доступную для аренды в р…
$3,410
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Современный 2 спальня Квартира на пляже в аренду Общие расходы и интернет включены в цену …
$2,277
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Вилла 5 спален в район Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
5 спальня, Новая сборка, Unfurnished, Напольное отопление, Vrv A/c, Alarm/CCTV, Сауна, джаку…
$28,457
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Офис 480 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 480 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 480 м²
Этаж 1
Престижный бизнес-центр расположен в месте высокого спроса в центре города, недалеко от улиц…
$13,659
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 5
Великолепие и благородство бизнес-центра в его главном месте на берегу моря на Лимассоле, де…
$21,628
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Luxury office for rent in Limassol в муниципалитет Лимасол, Кипр
Luxury office for rent in Limassol
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 99 м²
Количество этажей 4
Luxury office for rent in an elite complex under construction on the seashore, in the Neapol…
$7,559
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 2
This excellent and very spacious 3 bedroom apartment. It is located just 7 min from the sea,…
$2,684
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Пентхаус 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Великолепный пентхаус с 4 спальнями, доступный для аренды в востребованном районе Католики, …
$4,553
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Офис 300 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 300 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 300 м²
Полностью отремонтированное офисное здание в аренду в центре Лимассола, в непосредственной б…
$11,383
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 3
Идеальные рабочие места, подходящие для любого вида бизнеса: юристы, бухгалтеры, врачи, обра…
$5,122
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Офис 292 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 292 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 292 м²
Этаж 2
Частное коммерческое здание, стратегически расположенное в центре Лимассола. Доступно через …
$14,798
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Для аренды: современная 3-комнатная квартира в просторном месте – 2 депозита Недавно отремо…
$3,415
в месяц
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