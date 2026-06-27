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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с видом на горы в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
48
Коммерческое помещение Удалить
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1 объект найдено
Офис 135 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 135 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 135 м²
Офисное пространство для аренды - ABC Business Centre * Современные офисные помещения площа…
$2,883
в месяц
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