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Долгосрочная аренда магазинов в районе Пафос, Кипр

муниципалитет Пафос
4
Магазин Удалить
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4 объекта найдено
Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Офис/магазин No5 Охватывая общую площадь 80 кв.м., Office/Shop No. 5 предлагает 40 кв.м. на…
$1,019
в месяц
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Эта площадь первого этажа площадью 150 кв.м предлагает универсальную планировку с кондиционе…
$2,038
в месяц
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Офис/магазин 1А Охватывая 180 квадратных метров полностью на первом этаже, Office / Shop 1A…
$2,831
в месяц
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English, Русский
Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Офис/магазин 1-3 Охватывая общую площадь 180 кв.м, Office/Shop 1-3 включает в себя 40 кв.м …
$2,264
в месяц
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