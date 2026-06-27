Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Пафос
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вид на море

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с видом на море в районе Пафос, Кипр

;
муниципалитет Пафос
48
Коммерческое помещение Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Офис 124 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 124 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 124 м²
Для аренды: Современные офисные помещения площадью 124 м2 на верхнем этаже, доступные на лиф…
$3,111
в месяц
Оставить заявку
Офис 150 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 150 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 150 м²
Откройте для себя престижное офисное помещение, доступное для аренды в ультрасовременном умн…
$7,605
в месяц
Оставить заявку
Офис 150 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 150 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 150 м²
Откройте для себя престижное офисное помещение, доступное для аренды в ультрасовременном умн…
$7,635
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в районе Пафос

офисы
магазины

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с садом
с видом на горы
Realting.com
Перейти