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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с садом в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
48
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1 объект найдено
Коммерческое помещение 3 771 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Коммерческое помещение 3 771 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 771 м²
Это превосходное здание спроектировано с отличительной архитектурной особенностью, отличающе…
$30,980
в месяц
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