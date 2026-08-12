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Особняки с садом в районе Пафос, Кипр

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Tremithousa
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5 объектов найдено
Особняк 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Особняк 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Прекрасно законченный и современный по стилю, этот таунхаус с двумя спальнями имеет открытую…
$438,692
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Особняк 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Особняк 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается: потрясающий мезонет вне плана, расположенный в очаровательной деревне Тремитуза. …
$300,058
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Особняк 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Особняк 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается: потрясающий мезонет вне плана, расположенный в очаровательной деревне Тремитуза. …
$300,058
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Особняк 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Особняк 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается современный мезонет в желательном районе Тремитуза. Этот внеплановый отель предлаг…
$300,058
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Особняк 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Особняк 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается современный мезонет в желательном районе Тремитуза. Этот внеплановый отель предлаг…
$300,058
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

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