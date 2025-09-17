Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Palodeia
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Palodeia, Кипр

4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатной квартиры в центре города - провинция Лимассол…
$612,482
Квартира 2 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 2 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 2
Площадь 116 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with 9…
$596,603
Квартира 2 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 2 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 2
Площадь 140 м²
$587,899
Квартира 3 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Площадь 163 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 129 sq.m. covered i…
$618,949
