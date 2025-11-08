Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с видом на горы в Palodeia, Кипр

3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Luxury villa for sale in Limassol. The property is on 4 floors in total, the lower Ground l…
$1,84 млн
Квартира в Палодея, Кипр
Квартира
Палодея, Кипр
An exceptional 6181 sqm plot of land is now available for sale in the prestigious area of Pa…
$1,05 млн
