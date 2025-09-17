Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Palodeia
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Palodeia, Кипр

4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 4
Новая закрытая резиденция с бассейном в престижном пригороде Лимассола, Палозья, Кипр Экскл…
$384,905
Квартира 3 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатной квартиры в центре города - провинция Лимассол…
$612,482
Квартира 2 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 2 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 2
Площадь 116 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with 9…
$596,603
Квартира 4 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 4 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 4
Площадь 149 м²
Продается в стадии строительства четырехкомнатная квартира в провинции Агиа Фила - Лимассол,…
$591,506
