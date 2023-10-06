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Кипр
Жилая
Пафос
Жильё с видом на море в Пафос, Кипр
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284
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549
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476 объектов найдено
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
5
160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
3
112 м²
3
Комплекс вилл и апартаментов на берегу моря, Пафос, Кипр Резиденция располагает садами, клу…
€990,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
164 м²
2
Виллы с панорамным видом недалеко от пляжа и поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются вилл…
€472,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
181 м²
2
Комплекс современных вилл недалеко от поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с пан…
€456,750
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
5
310 м²
2
Виллы с бассейнами в элитном пригороде Пафоса, Лофос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами …
€1,42 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
144 м²
3
Закрытая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
124 м²
4
Малоэтажная резиденция с живописным видом в центре Пафоса, Кипр Предлагаются квартиры с вер…
€670,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
110 м²
3
Новая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр Предлагаются квартиры …
€550,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
3
123 м²
15
Жилой комплекс премиум класса и пятизвёздочная гостиница на первой линии от моря в центре Па…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
150 м²
4
Закрытая резиденция с бассейном рядом с пляжем, в центре туристического района Пафоса, Кипр …
€635,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
4
200 м²
4
Элитные пентхаусы с садами на крыше рядом с пляжем, Като, Пафос, Кипр Предлагаются пентхаус…
€670,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
180 м²
4
Двухуровневые апартаменты в 30 метрах от пляжа и рядом с центром Пафоса, Кипр Предлагаются …
€1,47 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
3
81 м²
7
Резиденция с бассейном и зонами отдыха в центре Пафоса, Кипр Предлагаются апартаменты с пан…
€409,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Anavargos, Кипр
3
76 м²
4
Современная резиденция с парковкой недалеко от центра Пафоса, Кипр Предлагаются элитные апа…
€273,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
1
35 м²
3
Резиденция с бассейном недалеко от пляжа, в престижном районе Пафоса, Кипр Резиденция распо…
€141,750
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
198 м²
3
Просторные апартаменты в закрытой резиденции, в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагают…
€649,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
132 м²
2
Эксклюзивный комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются сов…
€700,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
163 м²
2
Комплекс из двух таунхаусов с бассейнами, Пафос, Кипр Предлагаются элитные таунхаусы с собс…
€590,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
2
67 м²
4
Малоэтажная резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр Предлагаются ква…
€270,600
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
119 м²
3
Современная резиденция с бассейном в 450 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр Предлагаются кра…
€545,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
3
75 м²
4
Современная резиденция с бассейном в центре Пафоса, Кипр Предлагаются элитные апартаменты с…
€385,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
5
197 м²
4
Жилой комплекс рядом с морем, в центре Пафоса, Кипр Предлагаются виллы с балконами и террас…
€630,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
4
95 м²
4
Резиденция премиум класса с бассейнами и садами в самом центре Пафоса, Кипр Предлагаются ап…
€330,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с Pool, с solar battery
Пафос, Кипр
4
108 м²
5
Современная резиденция с бассейнами, Пафос, Кипр Предлагаются квартиры с видом на море. Рез…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
182 м²
2
Элитная резиденция с живописными видами в центре Пафоса, Кипр Предлагается современная высо…
€460,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
5
169 м²
2
Эксклюзивный комплекс вилл в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнам…
€574,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
133 м²
3
Вилла с бассейном и панорамным видом рядом с морем, Пафос, Кипр Предлагается современная ви…
€480,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
215 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн
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Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
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