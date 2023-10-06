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Жильё с видом на море в Пафос, Кипр

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476 объектов найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл и апартаментов на берегу моря, Пафос, Кипр Резиденция располагает садами, клу…
€990,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом недалеко от пляжа и поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются вилл…
€472,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Комплекс современных вилл недалеко от поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с пан…
€456,750
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Виллы с бассейнами в элитном пригороде Пафоса, Лофос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами …
€1,42 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€650,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция с живописным видом в центре Пафоса, Кипр Предлагаются квартиры с вер…
€670,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр Предлагаются квартиры …
€550,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 15
Жилой комплекс премиум класса и пятизвёздочная гостиница на первой линии от моря в центре Па…
€850,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с бассейном рядом с пляжем, в центре туристического района Пафоса, Кипр …
€635,000
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Элитные пентхаусы с садами на крыше рядом с пляжем, Като, Пафос, Кипр Предлагаются пентхаус…
€670,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Двухуровневые апартаменты в 30 метрах от пляжа и рядом с центром Пафоса, Кипр Предлагаются …
€1,47 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 7
Резиденция с бассейном и зонами отдыха в центре Пафоса, Кипр Предлагаются апартаменты с пан…
€409,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Anavargos, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Anavargos, Кипр
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с парковкой недалеко от центра Пафоса, Кипр Предлагаются элитные апа…
€273,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейном недалеко от пляжа, в престижном районе Пафоса, Кипр Резиденция распо…
€141,750
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Просторные апартаменты в закрытой резиденции, в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагают…
€649,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются сов…
€700,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Комплекс из двух таунхаусов с бассейнами, Пафос, Кипр Предлагаются элитные таунхаусы с собс…
€590,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр Предлагаются ква…
€270,600
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с бассейном в 450 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр Предлагаются кра…
€545,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном в центре Пафоса, Кипр Предлагаются элитные апартаменты с…
€385,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 197 м²
Количество этажей 4
Жилой комплекс рядом с морем, в центре Пафоса, Кипр Предлагаются виллы с балконами и террас…
€630,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса с бассейнами и садами в самом центре Пафоса, Кипр Предлагаются ап…
€330,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с Pool, с solar battery в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с Pool, с solar battery
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция с бассейнами, Пафос, Кипр Предлагаются квартиры с видом на море. Рез…
€395,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция с живописными видами в центре Пафоса, Кипр Предлагается современная высо…
€460,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнам…
€574,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном и панорамным видом рядом с морем, Пафос, Кипр Предлагается современная ви…
€480,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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