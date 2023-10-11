ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Никосия
Комнаты
Количество комнат с бассейном в Никосия, Кипр
Комната
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
4
119 м²
4
Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа,…
€647,776
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
75 м²
€60,253
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Фамагуста, Кипр
3
86 м²
1
Продается квартира площадью 86 кв.м В Протарасе. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€232,807
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Палодея, Кипр
3
2
171 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€576,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
6
322 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€603,656
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с парком, с кладовой
Кипр, Кипр
2
95 м²
Two bedroom new apartment for sale in Neapolis - Limassol Province, with 78 sq.m. covered in…
€373,762
Рекомендовать
Вилла 2 комнаты с furnishings
Konia, Кипр
2
117 м²
1
Расположенный в престижном пригороде Конья, проект состоит из 16 вилл с прекрасным видом на …
€460,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
86 м²
1
Эта просторная квартира находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа и кафе Coya на прибре…
€440,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
5
169 м²
2
Эксклюзивный комплекс вилл в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнам…
€580,974
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
67 м²
1/1
Продается квартира площадью 67 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€208,040
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с домофоном, с ванной
Никосия, Кипр
3
1
125 м²
€58,262
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Kouklia, Кипр
2
126 м²
Premier Residences Villa No. 12 на Фазе 37 - это вилла с спальней 2 для продажи в знаменитом…
€359,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL