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Пентхаусы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Резиденция с парковкой в 950 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€900,000
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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