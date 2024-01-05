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Кипр
Жилая
Муниципалитет Ознаменования Соседства
Жильё в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
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83 объекта найдено
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
130 м²
3
Резиденция с парковкой в 950 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€900,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
81 м²
3
Новая резиденция с парковкой в престижном районе Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются трехком…
€390,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
119 м²
5
Новая резиденция с тренажерным залом недалеко от пляжа и центра города, Агиос Афанасиос, Кип…
€580,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
113 м²
3
Новая резиденция с тренажерным залом в популярном районе, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаютс…
€595,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кухней
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
89 м²
3
Малоэтажная резиденция с парковкой, Меса Гитонья, Кипр Предлагаются квартиры с парковочными…
€420,000
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Вилла 3 спальни с бассейном
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
2
204 м²
1/2
Продается 1-этажная вилла площадью 204 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
€720,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
101 м²
3
Закрытая резиденция с бассейном в 650 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются ую…
€620,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
133 м²
3
Новый жилой комплекс с бассейнами и видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апарт…
€395,800
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
138 м²
3
Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются в…
€648,800
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Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
52 м²
3
Эксклюзивная резиденция с панорамным видом в престижном районе, Агиос Афанасиос, Кипр Предл…
€227,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
50 м²
4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
€250,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
257 м²
3
Современная резиденция с парковкой, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются квартиры с панорамны…
€1,06 млн
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Квартира 1 спальня с террасой, с бытовой техникой, с кухней
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
57 м²
4
Новый комплекс вилл и апартаментов с подземной парковкой недалеко от центра Лимассола, Агиос…
€252,450
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
79 м²
5
Новая элитная резиденция с видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты с …
€270,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
50 м²
3
Резиденция с бассейном и видом на побережье, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€247,000
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Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
2
101 м²
Добро пожаловать в этот исключительный трехэтажный жилой комплекс, расположенный в самом сер…
€490,000
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Квартира 1 спальня
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
1
1
64 м²
Добро пожаловать в этот исключительный трехэтажный жилой комплекс, расположенный в самом сер…
€242,000
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Вилла 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
3
265 м²
Откройте для себя проект, который органично сочетает в себе современный архитектурный блеск,…
€1,38 млн
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Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
2
134 м²
Откройте для себя проект, который органично сочетает в себе современный архитектурный блеск,…
€670,000
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Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
2
114 м²
Откройте для себя проект, который органично сочетает в себе современный архитектурный блеск,…
€490,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
123 м²
5
Жилой комплекс с просторными террасами, рядом с деловым центром и пляжем, Агиос Афанасиос, Л…
€550,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
83 м²
5
Новая элитная резиденция с бассейном и конференц-залами, Лимассол, Кипр Современная резиден…
€410,000
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Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
3
149 м²
Испытайте современную роскошь в эксклюзивном районе Агиос Афанасиос в Лимассоле в этом жилом…
€890,000
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Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
2
98 м²
Испытайте современную роскошь в эксклюзивном районе Агиос Афанасиос в Лимассоле в этом жилом…
€380,000
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Квартира 1 спальня
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
1
1
75 м²
Испытайте современную роскошь в эксклюзивном районе Агиос Афанасиос в Лимассоле в этом жилом…
€275,000
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Вилла 3 спальни с бассейном
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
2
191 м²
1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€860,400
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
2
113 м²
1/1
Продается квартира площадью 113 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€374,000
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Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
1
76 м²
1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€252,450
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
4
238 м²
Добро пожаловать в этот роскошный пентхаус, расположенный в престижном закрытом комплексе в …
€800,000
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Квартира 4 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
5
211 м²
Хотите воплотить и насладиться средиземноморским стилем жизни? Возможно, этот современный жи…
€2,22 млн
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
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