Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Муниципалитет Ознаменования Соседства

Жильё в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

квартиры
61
дома
22
83 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Резиденция с парковкой в 950 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€900,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с парковкой в престижном районе Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются трехком…
€390,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 4
Площадь 119 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с тренажерным залом недалеко от пляжа и центра города, Агиос Афанасиос, Кип…
€580,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 4
Площадь 113 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с тренажерным залом в популярном районе, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаютс…
€595,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кухней в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кухней
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция с парковкой, Меса Гитонья, Кипр Предлагаются квартиры с парковочными…
€420,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с бассейном в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 1/2
Продается 1-этажная вилла площадью 204 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
€720,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном в 650 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются ую…
€620,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс с бассейнами и видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апарт…
€395,800
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются в…
€648,800
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная резиденция с панорамным видом в престижном районе, Агиос Афанасиос, Кипр Предл…
€227,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
€250,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 4
Площадь 257 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с парковкой, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются квартиры с панорамны…
€1,06 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с террасой, с бытовой техникой, с кухней в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 спальня с террасой, с бытовой техникой, с кухней
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Количество этажей 4
Новый комплекс вилл и апартаментов с подземной парковкой недалеко от центра Лимассола, Агиос…
€252,450
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция с видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты с …
€270,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейном и видом на побережье, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€247,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Добро пожаловать в этот исключительный трехэтажный жилой комплекс, расположенный в самом сер…
€490,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Добро пожаловать в этот исключительный трехэтажный жилой комплекс, расположенный в самом сер…
€242,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Откройте для себя проект, который органично сочетает в себе современный архитектурный блеск,…
€1,38 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Откройте для себя проект, который органично сочетает в себе современный архитектурный блеск,…
€670,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Откройте для себя проект, который органично сочетает в себе современный архитектурный блеск,…
€490,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 4
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс с просторными террасами, рядом с деловым центром и пляжем, Агиос Афанасиос, Л…
€550,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция с бассейном и конференц-залами, Лимассол, Кипр Современная резиден…
€410,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Испытайте современную роскошь в эксклюзивном районе Агиос Афанасиос в Лимассоле в этом жилом…
€890,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Испытайте современную роскошь в эксклюзивном районе Агиос Афанасиос в Лимассоле в этом жилом…
€380,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Испытайте современную роскошь в эксклюзивном районе Агиос Афанасиос в Лимассоле в этом жилом…
€275,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с бассейном в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€860,400
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 113 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€374,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€252,450
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
Добро пожаловать в этот роскошный пентхаус, расположенный в престижном закрытом комплексе в …
€800,000
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 4 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 211 м²
Хотите воплотить и насладиться средиземноморским стилем жизни? Возможно, этот современный жи…
€2,22 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти