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Кипр
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Квартиры в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
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73 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
101 м²
3
Закрытая резиденция с бассейном в 650 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются ую…
€620,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
144 м²
3
Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются в…
€524,800
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
68 м²
3
Новый жилой комплекс с бассейнами и видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апарт…
€383,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
82 м²
3
Эксклюзивная резиденция с панорамным видом в престижном районе, Агиос Афанасиос, Кипр Предл…
€348,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
50 м²
4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
49 м²
3
Современная резиденция с парковкой, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются квартиры с панорамны…
€256,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с бытовой техникой, с кухней
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
90 м²
4
Новый комплекс вилл и апартаментов с подземной парковкой недалеко от центра Лимассола, Агиос…
€374,550
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
79 м²
5
Новая элитная резиденция с видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты с …
€270,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
50 м²
3
Резиденция с бассейном и видом на побережье, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€247,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
106 м²
1
Здание расположено в районе Айос Афанасиос. Это роскошный современный жилой проект с видом н…
€340,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
2
101 м²
Welcome to this exceptional three-story residential complex nestled in the heart of Limassol…
€490,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
1
1
64 м²
Welcome to this exceptional three-story residential complex nestled in the heart of Limassol…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
82 м²
Квартира с 2 спальнями и панорамным видом на море, расположенная в Пантее, в очень небольшом…
€340,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
183 м²
Роскошная квартира с 3 спальнями на этаже сочетает в себе современную архитектуру, просторны…
€475,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
107 м²
Этот современный пентхаус с 3 спальнями расположен в районе Агиос Афанасиос, Лимассол, и выс…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
96 м²
1
Жемчужина в короне процветающего района Меса Гейтония прекрасно сочетает в себе традиционные…
€425,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
114 м²
Эта квартира с 2 спальнями и 3 ванными комнатами является частью нового современного комплек…
€475,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
114 м²
1
Эта квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами является частью нового современного комплек…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
146 м²
1
Эта квартира с 3 спальнями и 3 ванными комнатами является частью нового современного комплек…
€480,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
151 м²
Продается квартира с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в новостройке в популярном жилом райо…
€490,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
99 м²
1
Продается квартира с 2 спальнями и 1 ванной комнатой в новостройке в популярном жилом районе…
€310,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
107 м²
1
Роскошная квартира с 2 спальнями и 3 ванными комнатами на продажу в Агиос Афанасиос, одном и…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
107 м²
Строящийся жилой дом 3 этажа. Шесть квартир с 2 спальнями на 1 и 2 этажах, внутренней площад…
€470,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
90 м²
1
Современная квартира с 2 спальнями, расположенная в центре района Агиос Афанасиос в Лимассол…
€385,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
85 м²
3
Готовый к заселению роскошный пентхаус в отличном месте. Здание имеет выгодное расположение …
€410,000
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Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
110 м²
1
Проект состоит из девяти квартир и двух роскошных вилл, создающих сильное чувство общности. …
€670,000
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Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
121 м²
3
Жемчужина в короне процветающего района Меса Гейтония прекрасно сочетает в себе традиционные…
€620,000
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Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
98 м²
3
Красивая 3-комнатная квартира с боковым видом на море для перепродажи, расположенная в тихом…
€360,000
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Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
140 м²
3
Жемчужина в короне процветающего района Меса Гейтония прекрасно сочетает в себе традиционные…
€850,000
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Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
2
134 м²
Откройте для себя проект, который органично сочетает в себе современный архитектурный блеск,…
€670,000
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
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