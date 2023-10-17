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Квартиры в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

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73 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном в 650 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются ую…
€620,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются в…
€524,800
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс с бассейнами и видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апарт…
€383,800
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная резиденция с панорамным видом в престижном районе, Агиос Афанасиос, Кипр Предл…
€348,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
€210,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с парковкой, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются квартиры с панорамны…
€256,000
Квартира 2 спальни с террасой, с бытовой техникой, с кухней в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с террасой, с бытовой техникой, с кухней
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Новый комплекс вилл и апартаментов с подземной парковкой недалеко от центра Лимассола, Агиос…
€374,550
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция с видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты с …
€270,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейном и видом на побережье, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€247,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Этаж 1
Здание расположено в районе Айос Афанасиос. Это роскошный современный жилой проект с видом н…
€340,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Welcome to this exceptional three-story residential complex nestled in the heart of Limassol…
€490,000
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Welcome to this exceptional three-story residential complex nestled in the heart of Limassol…
€220,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Квартира с 2 спальнями и панорамным видом на море, расположенная в Пантее, в очень небольшом…
€340,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 3
Площадь 183 м²
Роскошная квартира с 3 спальнями на этаже сочетает в себе современную архитектуру, просторны…
€475,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Этот современный пентхаус с 3 спальнями расположен в районе Агиос Афанасиос, Лимассол, и выс…
€550,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Этаж 1
Жемчужина в короне процветающего района Меса Гейтония прекрасно сочетает в себе традиционные…
€425,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 2
Площадь 114 м²
Эта квартира с 2 спальнями и 3 ванными комнатами является частью нового современного комплек…
€475,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 2
Площадь 114 м²
Этаж 1
Эта квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами является частью нового современного комплек…
€380,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Этаж 1
Эта квартира с 3 спальнями и 3 ванными комнатами является частью нового современного комплек…
€480,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Продается квартира с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в новостройке в популярном жилом райо…
€490,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Этаж 1
Продается квартира с 2 спальнями и 1 ванной комнатой в новостройке в популярном жилом районе…
€310,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Этаж 1
Роскошная квартира с 2 спальнями и 3 ванными комнатами на продажу в Агиос Афанасиос, одном и…
€380,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Строящийся жилой дом 3 этажа. Шесть квартир с 2 спальнями на 1 и 2 этажах, внутренней площад…
€470,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Современная квартира с 2 спальнями, расположенная в центре района Агиос Афанасиос в Лимассол…
€385,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 3
Готовый к заселению роскошный пентхаус в отличном месте. Здание имеет выгодное расположение …
€410,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Этаж 1
Проект состоит из девяти квартир и двух роскошных вилл, создающих сильное чувство общности. …
€670,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Этаж 3
Жемчужина в короне процветающего района Меса Гейтония прекрасно сочетает в себе традиционные…
€620,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Этаж 3
Красивая 3-комнатная квартира с боковым видом на море для перепродажи, расположенная в тихом…
€360,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Этаж 3
Жемчужина в короне процветающего района Меса Гейтония прекрасно сочетает в себе традиционные…
€850,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Откройте для себя проект, который органично сочетает в себе современный архитектурный блеск,…
€670,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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