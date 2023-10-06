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Жильё с видом на горы в Лимасол, Кипр

Trachoni
6
Ypsonas
4
107 объектов найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Количество этажей 4
Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа,…
€640,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 23
Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, К…
€3,30 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 203 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€770,000
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 662 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,35 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€630,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,40 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 184 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€610,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 224 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€650,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 128 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€420,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€3,40 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€588,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 248 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€930,000
Дом 6 спален с парковкой, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 8
Площадь 295 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€575,000
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 880 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,30 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€477,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€680,000
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 322 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€610,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€500,500
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 1 167 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€11,50 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€400,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€1,29 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 328 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€2,25 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,11 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€900,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 230 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
€900,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 187 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€400,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 285 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€880,000

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