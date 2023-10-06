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Жильё с видом на горы в Лимасол, Кипр
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107 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
4
119 м²
4
Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа,…
€640,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Лимасол, Кипр
4
300 м²
23
Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, К…
€3,30 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
4
203 м²
4/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€770,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
7
662 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,35 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
5
229 м²
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€630,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,40 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
6
184 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€610,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
5
224 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€650,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
4
128 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€420,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€3,40 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
4
163 м²
5/1
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€588,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
4
248 м²
8/1
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€930,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на горы
Лимасол, Кипр
8
295 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€575,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
7
880 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,30 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город
Лимасол, Кипр
4
140 м²
1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€477,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
3
180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€680,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
6
322 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€610,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
3
140 м²
1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€500,500
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
6
1 167 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€11,50 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на горы
Лимасол, Кипр
3
59 м²
1/1
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
3
157 м²
5/1
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€1,29 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
328 м²
4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€2,25 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
4
172 м²
3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,11 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
200 м²
1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€900,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
6
230 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
€900,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
5
187 м²
3/1
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€400,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
360 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,00 млн
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
5
285 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€880,000
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