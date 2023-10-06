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Жильё с видом на море в Лимасол, Кипр
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292 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
3
2
172 м²
4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Trachoni, Кипр
4
2
146 м²
4/5
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€678,030
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
4
146 м²
4/5
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€678,030
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Trachoni, Кипр
2
1
58 м²
4/5
Продается квартира площадью 58 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
356 м²
5/5
Продается квартира площадью 356 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Лимасол, Кипр
4
2
356 м²
5/5
Продается квартира площадью 356 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
3
97 м²
4/5
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€730,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
2
88 м²
2
Таунхаусы с бассейнами в большой резиденции с полем для гольфа и спа-центром Limassol Greens…
€575,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
3
109 м²
33
Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и спа-центром, Лимассол, Кипр Предлагаются …
€734,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
3
80 м²
5
Новая резиденция с бассейном и садом на крыше, Агиос Афанасиос, Кипр Резиденция располагает…
€550,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
5
193 м²
4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
€1,55 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
2
77 м²
7
Новые роскошные квартиры в жилом комплексе на берегу моря, Лимассол, Кипр Эксклюзивный куро…
€569,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
4
190 м²
13
Современные апартаменты в жилом комплексе недалеко от моря в Лимассоле, Кипр Потрясающая ул…
€1,32 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
3
121 м²
5
Квартиры и таунхаусы в престижном жилом комплексе всего 400 м от моря, Лимассол, Кипр Новый…
€690,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Лимасол, Кипр
4
239 м²
9
Элитная резиденция с собственной гаванью для яхт, ресторанами и спа-центром, рядом с центром…
€3,90 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
4
119 м²
4
Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа,…
€640,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
3
90 м²
5
Современная закрытая резиденция с зеленой зоной, Лимассол, Кипр Предлагаются светлые кварти…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Лимасол, Кипр
4
300 м²
23
Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, К…
€3,30 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лимасол, Кипр
3
125 м²
2/5
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€975,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
3
149 м²
1/6
Продается квартира площадью 149 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€1,74 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море
Лимасол, Кипр
5
160 м²
3/1
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€600,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
4
203 м²
2/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€725,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
4
203 м²
4/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€770,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
4
260 м²
2/1
Продается квартира площадью 260 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€2,79 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
287 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,90 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
5
229 м²
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€630,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,40 млн
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
6
184 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€610,000
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