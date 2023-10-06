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Жильё возле озера в Лимасол, Кипр

Trachoni
6
Ypsonas
4
1 объект найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с бассейнами в большой резиденции с полем для гольфа и спа-центром Limassol Greens…
€575,000

Типы недвижимости в Лимасол

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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