  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Limassol Municipality
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Таунхаусы с видом на море в Limassol Municipality, Кипр

2 объекта найдено
Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных рай…
$518,545
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных рай…
$576,161
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

