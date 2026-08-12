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Долгосрочная аренда вилл с видом на море в Limassol Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 465 м²
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями с дополнительной комнатой горничной расположена в тихом …
$15,490
в месяц
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с садом
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