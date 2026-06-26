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Долгосрочная аренда вилл с садом в Limassol Municipality, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Потрясающий семейный дом рядом с зеленой зоной Эта исключительная отдельно стоящая резиденц…
$3,439
в месяц
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Вилла 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Потрясающий семейный дом рядом с зеленой зоной Эта исключительная отдельно стоящая резиденц…
$3,439
в месяц
Оставить заявку
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